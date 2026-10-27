Венгрия во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе во вторник, 27 октября, отказалась одобрить результаты скрининга четвертого и пятого переговорных кластеров о вступлении Украины в Европейский союз .

Об этом сообщает издание Европейская правда со ссылкой на осведомленных дипломатов Евросоюза.

«Позиция Венгрии не изменилась», — отметил собеседник.

По словам источников, ирландскому председательству в Совете ЕС было заранее известно, что Будапешт не намерен менять свою позицию относительно дальнейшего продвижения Украины к открытию четвертого и пятого кластеров.

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Несмотря на это, вопрос снова внесли в повестку дня рабочей группы на 27 октября.

Еще один дипломат высказал мнение, что вынесение вопроса на повторное обсуждение носило скорее политический характер и было способом усилить давление на Будапешт, нежели реальной попыткой добиться положительного решения именно на этом заседании.

Кластер 4 Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность охватывает, в частности, транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, окружающую среду и изменение климата.

Кластер 5 Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения включает вопросы сельского хозяйства, рыболовства, региональной политики и бюджетных положений.

Это два последних переговорных кластера, которые еще не открыты для Украины. Киев рассчитывает на их открытие до конца 2026 года.

Венгрия месяцами блокировала открытие новых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, требуя, в частности, принять закон об образовании для национальных меньшинств. 7 октября СМИ сообщили, что Будапешт снял вето на открытие второго и третьего кластеров, посвященных внутреннему рынку и конкурентоспособности.

13 октября Евросоюз официально открыл еще два переговорных кластера по вступлению Украины. Решение об открытии кластеров стало возможным после того, как Верховная Рада приняла изменения в закон об образовании в обоих чтениях и в целом — как того требовала Венгрия.

Позднее, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провели первую встречу во время саммита ЕС.

20 октября издание The Kyiv Independent со ссылкой на дипломатов стран Евросоюза сообщило, что Венгрия заблокировала открытие последних переговорных кластеров.