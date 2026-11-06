В МИД Венгрии считают вступление Украины в Евросоюз до 2030 года «нереалистичным»

В Венгрии заявили, что вступление Украины в ЕС до 2030 года может быть нереалистичным (Фото: REUTERS/Umit Bektas)

Венгрия не считает , что вступление Украины в ЕС до 2030 года является реалистичным.

Об этом заявила министр иностранных дел Анита Орбан во время визита в Вильнюс, сообщает LRT.

Она отметила, что в этом вопросе у Венгрии и Литвы сходится позиция.

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«Мы не считаем это реалистичным. Мы решительно поддерживаем процесс, основанный на заслугах, и, на мой взгляд, в этом вопросе мы согласны с Литвой», — сказала министр

Она отметила, что все страны-кандидаты должны соответствовать одним и тем же требованиям, исключив любой ускоренный процесс вступления для Украины.

«Каждая страна должна пройти ту же процедуру, которую прошли мы. Мы также не поддерживаем никакого ускоренного вступления», — сказала она.

При этом она добавила, что Украина достигла значительного прогресса в этом вопросе. Так, четыре из шести переговорных направлений уже открыты. Часть этого прогресса она связала с улучшением отношений между Венгрией и Украиной, а также с соглашением о защите прав венгерского национального меньшинства в Закарпатье.

Министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис выразил больший оптимизм относительно перспектив вступления Украины в ЕС до 2030 года, отметив, что следует установить целевую дату.

«Мы более оптимистично относимся к срокам. Мы считаем, что целевую дату можно и нужно установить», — сказал Будрис.

Он отметил, что вступление к 2030 году теоретически возможно, если Украина достаточно быстро проведет необходимые реформы, а ЕС своевременно завершит необходимые этапы этого процесса.

3 ноября постоянный представитель Украины при ЕС Тарас Качка заявил, что Украина и Венгрия достигли взаимопонимания относительно открытия переговорных кластеров в рамках вступления Киева в Европейский Союз. Украинская сторона рассчитывает открыть ещё два кластера до конца 2026 года.

«Я считаю, что слово „блокировка“ вводит нас в заблуждение. Действительно, Венгрия попросила дополнительное время для рассмотрения и обсуждения определенных решений», — отметил он.

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27 октября «Европейская правда» со ссылкой на осведомлённых дипломатов Евросоюза сообщила, что Венгрия во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе отказалась одобрить результаты скрининга четвертого и пятого переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС.

Кластер 4 «Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность» охватывает, в частности, транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, окружающую среду и изменение климата.

Кластер 5 «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочённости» включает вопросы сельского хозяйства, рыболовства, региональной политики и бюджетных положений.

Это два последних переговорных кластера, которые ещё не открыты для Украины. Киев рассчитывает на их открытие до конца 2026 года.

Венгрия месяцами блокировала открытие новых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, требуя, в частности, принять закон об образовании для национальных меньшинств. 7 октября СМИ сообщили, что Будапешт снял вето на открытие второго и третьего кластеров, посвященных внутреннему рынку и конкурентоспособности.

13 октября Евросоюз официально открыл ещё два переговорных кластера по вопросу вступления Украины. Решение об открытии кластеров стало возможным после того, как Верховная Рада приняла поправки к закону об образовании в обоих чтениях и в целом — как того требовала Венгрия.