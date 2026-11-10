Венгрия не меняет своей позиции и продолжает блокировать открытие кластеров 4 и 5 в переговорах о вступлении Украины в ЕС (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Во вторник, 10 ноября, Венгрия вновь заблокировала утверждение результатов скрининга кластеров 4 и 5 в рамках переговоров о вступлении Украины в ЕС.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на источники в ЕС.

Это решение рассматривалось на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA).

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Без согласования с Будапештом Украина не может перейти к следующему этапу — открытию этих кластеров.

Венгрия не меняет своей позиции и продолжает блокировать открытие кластеров 4 и 5 в переговорах о вступлении Украины в ЕС.

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«Без изменений» — так один из дипломатов Евросоюза охарактеризовал позицию Будапешта по поводу открытия двух последних переговорных кластеров в комментарии для Европейской правды.

В то же время не были утверждены и результаты скрининга кластеров 4 и 5 для Молдовы.

Речь идет о кластере 4 — «Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность» и кластере 5 — «Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочённости». Они остаются последними двумя нерешенными кластерами в переговорах Украины и Молдовы о вступлении в ЕС.

4 ноября вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов заявил, что Венгрия пока не выдвигает новых требований в отношении прав национальных меньшинств. По его словам, Будапешт объясняет задержку необходимостью дополнительного изучения документов по соответствующим переговорным главам.

3 ноября Уполномоченный Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что Украина и Венгрия достигли взаимопонимания относительно открытия переговорных кластеров в рамках вступления Киева в Европейский Союз. Украинская сторона рассчитывает открыть ещё два кластера до конца 2026 года.

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«Я считаю, что слово „блокировка“ вводит нас в заблуждение. На самом деле Венгрия попросила дополнительное время для рассмотрения и обсуждения определенных решений», — отметил он.

27 октября Европейская правда со ссылкой на осведомлённых дипломатов Евросоюза сообщила, что Венгрия во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе отказалась одобрить результаты скрининга четвёртого и пятого переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС.

Это два последних переговорных кластера, которые ещё не открыты для Украины. Киев рассчитывает на их открытие до конца 2026 года.

В течение многих месяцев Венгрия блокировала открытие новых переговорных кластеров по вопросу вступления Украины в ЕС, требуя, в частности, принять закон об образовании для национальных меньшинств. 7 октября СМИ сообщили, что Будапешт снял вето на открытие второго и третьего кластеров, посвященных внутреннему рынку и конкурентоспособности.

13 октября Европейский Союз официально открыл ещё два переговорных кластера по вопросу вступления Украины. Решение об открытии кластеров стало возможным после того, как Верховная Рада приняла поправки к закону об образовании в обоих чтениях и в целом — как того требовала Венгрия.