«Рискуем импортировать нестабильность». В МИД Дании заявили о рисках быстрого принятия Украины в ЕС 29 июня, 09:56 ЕС следует учитывать риски быстрого принятия Украины в ЕС (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европейский Союз должен тщательнее подойти в вопросе принятия Украины в члены сообщества, акцентируя особое внимание на вопросах коррупции и демократии, заявил глава МИД Дании Ларс Люкке Расмуссен в интервью The Guardian.

Иначе, по его словам, раннее вступление Киева может «импортировать нестабильность».



Глава внешнеполитического ведомства королевства заявил, что поддерживает предоставление членства для Украины, Молдовы, Грузии и западных балканских стран, но «геополитические обстоятельства» не должны служить оправданием реформ управления.



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«Если вы не завершите реформы администрирования до вступления [в ЕС — ред.], то существует риск его замедления в дальнейшем. И мы не экспортируем стабильность, а рискуем импортировать нестабильность. Именно поэтому необходимо соблюдение всех критериев», — заявил Ларс Люкке Расмуссен.

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По его мнению, если для Украины и должен быть особый режим, то он должен быть в виде дополнительной помощи, который поможет Киеву быстрее привести все стандарты к странам Европы.

«Мы хотим инвестировать и хотим помогать, и хотим быть максимально позитивными и помогать некоторым, насколько это возможно, однако мы не можем снижать планку [требований — ред.]», — резюмировал глава МИД Дании.

Украина продолжает движение в страны Европейского Союза. 28 февраля 2022 года наше государство подало заявку на вступление в ЕС, а 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. В то же время к украинскому государству было выдвинуто 7 ключевых требований, которые оно должно выполнить. Однако несмотря на заявления украинских политиков о более чем 70% выполненного «домашнего задания», по данным Reuters, в отчете Еврокомиссии говорится лишь о выполнении 2 из 7 основных пунктов.