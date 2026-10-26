Евросоюз планирует указать в дорожных картах евроинтеграции четырех стран ориентировочные сроки завершения переговоров о вступлении — для Украины это конец 2029 года.

Об этом 26 октября сообщил редактор Радио Свобода по вопросам Европы Рикард Джозвяк в социальной сети X.

По словам журналиста, изначально речь шла о следующих ориентировочных сроках завершения переговоров: для Черногории — 2026 год, для Албании и Молдовы — конец 2027-го или начало 2028 года, а для Украины — конец 2029-го.

Реклама

Позже Джозвяк уточнил, что дорожные карты для Украины и Молдовы не будут сосредоточены на датах завершения переговоров, а определят ожидания на 2027 год. Более конкретные сроки завершения переговорного процесса планируется обсудить позднее.

В то же время указанные даты касаются завершения переговоров о вступлении, а не непосредственного обретения членства в ЕС.

6 октября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Европейский союз готовит ориентировочные дорожные карты для четырех стран-кандидатов, наиболее продвинувшихся на пути к членству — Черногории, Албании, Молдовы и Украины. При этом украинский документ будет иметь определенные отличия из-за полномасштабной войны.

По словам Кос, в настоящее время Украина одновременно работает по трем ключевым направлениям: обеспечение собственного выживания в условиях войны, продвижение евроинтеграции и проведение реформ, необходимых для вступления в Евросоюз.

13 октября Европейский союз официально открыл еще два переговорных кластера по вступлению Украины. Решение об открытии кластеров стало возможным после того, как Верховная Рада приняла изменения в закон об образовании в обоих чтениях и в целом — как того требовала Венгрия.