Во время неформальной встречи лидеров ЕС в Дании канцлер Германии Фридрих Мерц жестко раскритиковал премьера Венгрии Виктора Орбана из-за блокирования ключевых дискуссий.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Как сообщает Bloomberg, знакомые с ходом событий, спор вспыхнул во время обсуждения стратегии защиты Евросоюза от российской угрозы и поддержки Украины. По словам собеседников агентства, Мерц «набросился на Орбана», обвинив его в срыве переговоров по вопросам безопасности.

Других деталей встречи агентство не приводит. Правительства Германии и Венгрии ситуацию не комментируют.

Сам Орбан после завершения саммита заявил, что он был «интенсивным и особенно захватывающим».

1 октября Politico писало, что Орбан может найти неожиданных союзников в попытке заблокировать вступление Украины в ЕС, в частности со стороны французского президента Эммануэля Макрона.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение о членстве Украины в блоке блокирует только одна страна — Венгрия. Агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, которые позволят предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

В августе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет снимать своего вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

9 сентября Европейский парламент в своей резолюции призвал страны — члены Евросоюза и Еврокомиссию как можно быстрее открыть переговорные кластеры о членстве Украины в ЕС.

29 сентября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.