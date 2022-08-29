«Отвечает нашим интересам». Шольц поддерживает расширение Евросоюза до 36 стран-участниц, включая Украину 29 августа, 17:48 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/David W Cerny)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что поддерживает расширение Евросоюза до 36 стран-участниц, включая Украину, Молдову и Грузию, а также страны Западных Балкан.

Канцлер во время выступления в Карловом университете в Праге призвал 27 членов ЕС «сомкнуть ряды, разрешить старые конфликты и найти новые решения», добавив, что Германия будет поддерживать Киев в защите от российской агрессии «столько, сколько потребуется».

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«Украина, а также Молдова и Грузия и конечно шесть стран Западных Балкан принадлежат к свободной и демократической части Европы. Их вступление в ЕС отвечает нашим интересам», — сказал канцлер.

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Канцлер также отметил, что в этом расширенном союзе разногласия между государствами-членами будут расти, поэтому предложил отказаться от принципа единогласия в решениях Евросоюза.

«Там, где сегодня требуется единогласие, риск того, что отдельная страна воспользуется своим правом вето и помешает всем остальным продвигаться вперед, возрастает с каждым дополнительным государством-членом», — добавил Шольц.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и глава Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.

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