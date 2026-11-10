Венгерский аналитик Андраш Рац заявил, что до вступления Украины в ЕС его институции должны реформироваться, а эта реформа даже не начиналась (Фото: Re: Open Zakarpattia)

Проект следующего семилетнего бюджета ЕС не свидетельствует о том, что Евросоюз планирует вступление Украины в ближайшие годы, заявил венгерский аналитик Андраш Рац во время панельной дискуссии Мосты вместо стен: какое примирение нужно Центральной Европе, где Украина — неотъемлемая часть новой геополитической реальности? на форуме Re: Open Zakarpattia 2026 .

«Коллеги, посмотрите на проект следующего семилетнего бюджета ЕС. Он не свидетельствует о том, что ЕС планирует вступление Украины в ближайшие семь лет — этого просто нет в бюджетных планах», — сказал Рац.

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По его словам, ответ относительно временных рамок таков: «как минимум семь лет, вероятнее всего — больше. Это отправная точка».

Рац также подчеркнул, что Украине придется сделать для вступления больше, чем любой стране до нее, потому что законодательство ЕС постоянно растет. «Это не об Украине — так работает сама система», — объяснил он.

Кроме того, по мнению аналитика, вступление Украины в ЕС в его нынешнем институциональном виде практически невозможно с точки зрения самого Союза. Институции ЕС должны реформироваться, прежде чем в него вступит страна такого размера и такой силы как Украина, а эта реформа даже не началась.

По словам Раца, он не слышал, чтобы венгерские чиновники называли 15 или 20 лет. «Они не называют цифры, но говорят, что это будет долго. А говорят так потому, что это будет долго, и нам нужно знать правду», — сказал он.

Глава профильного комитета Верховной Рады Иванна Климпуш-Цинцадзе ответила, что ставила вопрос о бюджете еврокомиссару по бюджету. По ее словам, тот ответил: «Мы никогда не закладывали в бюджет деньги для вступающих стран. Мы всегда меняли бюджет в тот момент».

«Я думаю, мы можем выполнить свою работу быстрее — мы способны», — сказала Климпуш-Цинцадзе. Она напомнила, что среднее время между статусом кандидата и вступлением составляло семь лет.