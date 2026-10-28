Венгрия не заблокировала переговорные кластеры о вступлении Украины в ЕС, а взяла время на доизучение вопроса, говорит украинский дипломат (Фото: REUTERS/Bernadett Szabo)

Посол Украины в Венгрии Федор Шандор в интервью Radio NV заявил, что Венгрия не блокировала открытие двух последних кластеров переговоров о вступлении Украины в Евросоюз.

«На самом деле никто ничего не заблокировал. Это первое. Слово „заблокировано“ появилось у каких-то непрофессиональных украинских медиа, на которые сослались серьезные сайты вместо того, чтобы проверить первоначальный источник. Там четко написано: „Венгерская сторона взяла время на изучение вопроса“. Это заблокировано или доизучение? …Поэтому я вас очень прошу, я прошу многих хороших людей: в этом большом информационном мире проверяйте термины, что как прозвучало. Иначе высокопоставленные должностные лица должны оправдываться за то, чего нет», — заявил Шандор в эфире Radio NV.

Реклама

Блокирование Венгрией открытия двух последних кластеров переговоров о вступлении Украины в ЕС — что известно

Ранее Европейская правда со ссылкой на осведомленных дипломатов Евросоюза сообщила, что Венгрия во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе во вторник, 27 октября, отказалась одобрить результаты скрининга четвертого и пятого переговорных кластеров о вступлении Украины в Европейский союз.

Кластер 4 Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность охватывает, в частности, транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, окружающую среду и изменение климата.

Кластер 5 Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения включает вопросы сельского хозяйства, рыболовства, региональной политики и бюджетных положений.

Это два последних переговорных кластера, которые еще не открыты для Украины. Киев рассчитывает на их открытие до конца 2026 года.

Венгрия месяцами блокировала открытие новых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, требуя, в частности, принять закон об образовании для национальных меньшинств. 7 октября СМИ сообщили, что Будапешт снял вето на открытие второго и третьего кластеров, посвященных внутреннему рынку и конкурентоспособности.

13 октября Евросоюз официально открыл эти два переговорных кластера по вступлению Украины. Решение об открытии кластеров стало возможным после того, как Верховная Рада приняла изменения в закон об образовании в обоих чтениях и в целом — как того требовала Венгрия.

Читайте также: Зеленский и Мадьяр договорились об обмене визитами

Позднее, 16 октября, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр провели первую встречу во время саммита ЕС.

Реклама:

20 октября издание The Kyiv Independent со ссылкой на дипломатов стран Евросоюза сообщило, что Венгрия заблокировала открытие последних переговорных кластеров.