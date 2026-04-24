Европейские лидеры согласовали начало переговоров по вступлению Украины в ЕС , однако пока не определены конкретные сроки полного членства, обсуждаются различные форматы интеграции.

Об этом в пятницу, 24 апреля, пишет Bloomberg.

Во время саммита на Кипре в четверг европейские лидеры согласовали, что старт переговоров о вступлении может состояться уже в течение ближайших недель или месяцев, сообщил один из чиновников ЕС на условиях анонимности.

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Такой сигнал от лидеров ЕС о фактическом создании «предварительных условий для начала первого этапа процесса обретения членства» стал бы стимулом для усилий президента Украины Владимира Зеленского достичь членства в ЕС, констатирует Bloomberg.

В то же время конкретная дата полноценного вступления Украины в ЕС пока не определена. Для сравнения, процесс присоединения Хорватии, последней страны, вступившей в Союз, длился около десяти лет, отметили в агентстве.

Там добавили, что несмотря на договоренность о начале переговоров, большинство стран ЕС не готовы существенно ускорять процесс, который обычно длится годами. Также существуют опасения относительно влияния вступления Украины на бюджет ЕС и отдельные отрасли, в частности сельское хозяйство и транспорт, пишет Bloomberg.

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что вступление Украины в ЕС «должно основываться на принципе заслуг» и назвал 2030 год ориентировочной целевой датой.

В агентстве отметили, что параллельно обсуждается идея промежуточного формата — «ассоциированного членства», который предусматривает постепенную интеграцию Украины в программы ЕС и участие в заседаниях без права голоса. Однако украинская сторона настаивает именно на полноправном членстве, даже если часть программ придется отложить, подчеркнули там.

В то же время некоторые страны-члены, в частности Эстония, заявили, что альтернативы полноправному членству Украины в ЕС не существует.

«Мы поддерживаем Украину в Европейском Союзе, потому что, если честно, другого пути нет», — сказал премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

20 апреля газета Financial Times сообщала, что Германия и Франция призвали предоставить Украине «символические» преимущества на этапе подготовки к вступлению в Евросоюз, что предусматривает участие Киева в министерских и лидерских встречах без права голоса и без автоматического доступа к общему бюджету ЕС.

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В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявлял, что Украина готова отложить получение некоторых преимуществ от членства в Европейском Союзе, чтобы ускорить процесс вступления в объединение.

24 марта европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет стать членом ЕС в 2027 году.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз в 2027 году.

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что любая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна сначала соответствовать Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет. Он подчеркнул, что Украине нужна перспектива, которая проложит путь к вступлению в долгосрочной перспективе. Вступление Украины в ЕС с 1 января следующего года, по словам Мерца, нереально.

