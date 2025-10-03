Нидерланды против ускорения переговоров о членстве Украины в ЕС

Нидерланды категорически против отказа от права вето даже ради ускорения интеграции Украины (Фото: REUTERS/Leonhard Foeger)

Нидерланды выступили против ускорения переговоров по вступлению Украины в Европейский Союз, настаивая на сохранении принципа единодушия при принятии решений.

Об этом заявил премьер-министр страны Дик Схооф после встречи лидеров ЕС в Копенгагене, передает DW.

По его словам, Гаага не поддерживает предложение председателя Европейского совета Антониу Кошты отменить принцип единогласия в пользу квалифицированного большинства, чтобы ускорить переговоры о вступлении Украины.

«Будущее Молдовы и Украины — в Европейском Союзе, однако менять правила — это не тот путь, которым следует двигаться», — подчеркнул Схооф.

Он подчеркнул, что Нидерланды категорически против отказа от права вето даже ради ускорения интеграции Украины, поскольку продолжают ориентироваться на Копенгагенские критерии. Любые изменения, по его словам, должны быть согласованы всеми странами-членами.

Вместе с тем, премьер Нидерландов признал, что видит единственный реалистичный путь продвижения — усиление давления на Венгрию, которая систематически блокирует процесс.

«В глазах Зеленского каждая задержка означает, что Европейский Союз отдаляется. Я уже объяснил украинскому лидеру позицию Нидерландов и буду делать это в дальнейшем», — добавил он.

29 сентября Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.

27 августа сообщалось, что из-за обострения напряженности между Будапештом и Киевом надежды на то, что Венгрия отменит свое вето на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, уменьшаются. Литва предложила обойти блокировку и найти способ продвинуться дальше.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

15 августа Politico писало, что ЕС рассматривает возможность предоставления Молдове «большого шага» вперед в ее стремлении присоединиться к блоку накануне парламентских выборов в конце сентября, впервые опередив Украину.