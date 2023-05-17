Вступление Украины в ЕС может означать, что Турция никогда не станет членом блока — Politico 17 мая, 09:39 Флаги Европейского Союза (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Евросоюз обеспокоен тем, что активизация разговоров о вступлении в ЕС Турции может осложнить дискуссии о дальнейшем расширении блока и вступлении Украины. Об этом сообщает Politico.

Как пишет издание, по мнению высокопоставленных чиновников блока, если Кемаль Кылычдароглу станет президентом Турции и переосмыслит стремление страны присоединиться к ЕС, то это может осложнить «очень чувствительные дебаты» по членству Украины, «несмотря на то, что Киев пользуется более широкой политической поддержкой, чем Анкара», в этом вопросе.

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В Брюсселе и других столицах Евросоюза считают, что, приняв в блок Украину и страны Западных Балкан, вероятно, придется «четко осознавать, что Турция никогда не присоединится к ЕС».

По словам одного из собеседников Politico, членство Киева сейчас рассматривают как что-то вроде «геополитической необходимости». Развязанная Россией полномасштабная война против Украины сделала Турцию менее приоритетной для блока, пишет издание.



«В какой-то момент нам придется дать понять, что Украина и Западные Балканы — это последнее расширение. Невозможно представить, что ЕС сможет справиться и с Турцией, и с Украиной. Рынок этого не выдержит», — заявил журналистам один из чиновников ЕС на условиях анонимности.

Турция — страна-кандидат на вступление в ЕС с 1999 года. В 2005-м начались переговоры о членстве, но в 2016-м их приостановили из-за политических разногласий и критики со стороны Брюсселя по поводу нарушения в Турции прав человека и принципов демократии. Сейчас переговоры фактически в тупике.



Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах относительно соответствующих заявок на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.