Украина планирует открыть четвертый и пятый переговорные кластеры до конца 2026 года (Фото: Тарас Качка/Facebook)

Украина и Венгрия достигли взаимопонимания относительно открытия переговорных кластеров в рамках вступления Киева в Европейский союз. Украинская сторона рассчитывает открыть еще два кластера до конца 2026 года.

Об этом 3 ноября в комментарии Euronews заявил постоянный представитель Украины при ЕС Тарас Качка.

«Я считаю, что слово „блокирование“ вводит нас в заблуждение. Действительно, Венгрия попросила дополнительное время для рассмотрения и обсуждения определенных решений», — отметил Качка.

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Качка отметил, что Украина выполнила предварительные договоренности касательно второго и третьего переговорных кластеров. Работа над соответствующими решениями велась несколько лет, а их положения были известны украинскому обществу и народным депутатам. Это, по его словам, послужило дополнительным стимулом для венгерской стороны продвинуться в вопросе открытия кластеров.

В настоящее время между Киевом и Будапештом существует полное взаимопонимание, поэтому дальнейшее открытие двух кластеров зависит от согласования сроков и планирования процедур, подчеркнул представитель Украины при ЕС.

Отдельно Качка прокомментировал возможную связь задержки с вопросом национальных меньшинств. Он заверил, что на данный момент существенных разногласий или дополнительных требований по этому поводу нет.

По его словам, в настоящее время продолжаются процедуры рассмотрения и оценки документов. Для открытия переговорных кластеров необходимо проработать несколько сотен страниц материалов.

27 октября «Европейская правда» со ссылкой на осведомленных дипломатов Евросоюза сообщила, что Венгрия на заседании рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе отказалась одобрить результаты скрининга четвертого и пятого переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС.

Кластер 4 Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанности охватывает, в частности, транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, окружающую среду и изменение климата.

Кластер 5 Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения включает вопросы сельского хозяйства, рыболовства, региональной политики и бюджетных положений.

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Это два последних переговорных кластера, которые еще не открыты для Украины. Киев рассчитывает на их открытие до конца 2026 года.

Венгрия месяцами блокировала открытие новых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, требуя, в частности, принять закон об образовании для национальных меньшинств. 7 октября СМИ сообщили, что Будапешт снял вето на открытие второго и третьего кластеров, посвященных внутреннему рынку и конкурентоспособности.

13 октября Европейский союз официально открыл еще два переговорных кластера по вступлению Украины. Решение об открытии кластеров стало возможным после того, как Верховная Рада приняла изменения в закон об образовании в обоих чтениях и в целом — как того требовала Венгрия.