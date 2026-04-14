Видение президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно значительного расширения ЕС, которое включает и Украину, столкнулось с серьезным препятствием: многие нынешние члены просто не хотят об этом говорить.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на девять дипломатов и чиновников Евросоюза.

Собеседники отметили, что нежелание говорить о вступлении Украины обусловлено страхом дать волю популистам, национальными референдумами по присоединению каждой новой страны и коллективной травмой от взаимодействия с Венгрией с момента ее вступления в 2004 году.

Реклама

Журналисты говорят, что прием новых членов — инициатива, которую возглавила фон дер Ляйен — должен был быть на повестке дня саммита Евросоюза в Никосии позже в этом месяце. Впрочем, из-за неоднозначной позиции лидеров, сейчас этот вопрос вряд ли будут рассматривать, заявил один высокопоставленный чиновник ЕС, который участвовал в подготовке.

Инфографика: NV

«Расширение должно оставаться требовательным и базироваться на заслугах, чтобы обеспечить его успех и доверие», — сказал Politico министр-делегат Франции по европейским делам Бенжамен Аддад.

Трое дипломатов и один высокопоставленный чиновник ЕС заявили, что больше всего правительства опасаются политических последствий для любого лидера, который вынесет вопрос новых членов Европейского Союза на национальное обсуждение.

Среди поводов для беспокойства — повторение дебатов о «польском сантехнике», которые охватили многие страны Евросоюза перед вступлением Варшавы в 2004 году. Тогда некоторые политики утверждали, что дешевая польская рабочая сила заменит высокооплачиваемых работников в Западной Европе.

«Те же полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали о поляках, мы, вероятно, услышим и в отношении украинцев и любого другого кандидата. Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Придут ли они, чтобы забрать наши рабочие места?» — сказал дипломат из средней по размеру страны ЕС.

Это беспокойство особенно сильно во Франции, которая по закону должна провести референдум по принятию любого нового члена. Голосование, в частности, по Украине, может подыграть кампании лидера правопопулистского Национального объединения Жордана Барделлы, который, согласно опросам, побеждает в первом туре президентских выборов своего правоцентристского соперника Эдуара Филиппа.

Реклама:

Кроме того, Германия, Нидерланды и Италия настаивают на том, что сложный процесс ЕС, «основанный на заслугах», должен уважаться без исключений по геополитическим причинам — даже несмотря на понимание давления на Украину и Молдову относительно быстрого вступления, отметили дипломаты.

«Конечно, мы не хотим ослаблять [президента Украины Владимира] Зеленского… но подавляющее большинство государств-членов сейчас не имеют желания участвовать в этих обсуждениях», — сказал высокопоставленный дипломат крупной европейской страны.

Еще одна часто упоминаемая проблема — опыт ЕС с Венгрией как партнером-обструкционистом. Страна, которая присоединилась в 2004 году, неоднократно обвинялась в ограничении демократии во времена премьер-министра Виктора Орбана, который также поддерживал связи с РФ и блокировал европейскую помощь Украине.

Politico отмечает, что принятие новых членов создает риск появления столиц-«троянских коней» с правом вето. Именно поэтому Комиссия хочет разработать механизм защиты от подобных ситуаций (например, лишение новых членов права вето на несколько лет после вступления).

Однако даже Черногория, которая прошла почти все шаги, сталкивается с тем, что страны ЕС не дают согласия на следующий этап: мандат на начало подготовки договора о вступлении.

Трое черногорских чиновников выразили разочарование из-за отсутствия прогресса, указав на Францию как на вероятное препятствие. Французские чиновники опровергли это. Они утверждают, что Париж не одинок в своих беспокойствах и стремится к более широкой дискуссии по расширению.

Издание говорит, что этот тупик является проблематичным и для Украины, которая рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности от будущей российской агрессии. Потенциальное мирное соглашение с РФ могло бы включать перспективу членства в Евросоюзе уже в 2027 году как стимул для украинских избирателей.

Реклама:

Впрочем, страны ЕС отказываются принимать Киев в следующем году. А во время ужина в начале марта послы решительно выступили против радикального подхода к вступлению.

Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз в 2027 году.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что любая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна сначала соответствовать Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

Он подчеркнул, что Украине нужна перспектива, которая проложит путь к вступлению в долгосрочной перспективе. Вступление Украины в ЕС с 1 января следующего года, по словам Мерца, нереально.

17 марта премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что украинская делегация в Брюсселе получила от Евросоюза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам.

По ее словам, следующие шаги — успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС.

19 марта 25 лидеров ЕС (кроме Венгрии и Словакии) приняли заявление, в котором призвали немедленного открыть переговорные кластеры относительно членства Украины в ЕС.

8 апреля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что сейчас европейские партнеры ведут активную дискуссию относительно модели вступления Украины в ЕС, которая может появиться уже в 2027 году.