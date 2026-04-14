«Коллективная травма» из-за Венгрии. В европейских столицах боятся вступления новых членов — Politico

14 апреля, 16:32
Флаги Европейского Союза развеваются возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия, 26 февраля 2026 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Флаги Европейского Союза развеваются возле штаб-квартиры Еврокомиссии в Брюсселе, Бельгия, 26 февраля 2026 года (Фото: REUTERS/Yves Herman)

Видение президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен относительно значительного расширения ЕС, которое включает и Украину, столкнулось с серьезным препятствием: многие нынешние члены просто не хотят об этом говорить.

Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на девять дипломатов и чиновников Евросоюза.

Собеседники отметили, что нежелание говорить о вступлении Украины обусловлено страхом дать волю популистам, национальными референдумами по присоединению каждой новой страны и коллективной травмой от взаимодействия с Венгрией с момента ее вступления в 2004 году.

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Журналисты говорят, что прием новых членов — инициатива, которую возглавила фон дер Ляйен — должен был быть на повестке дня саммита Евросоюза в Никосии позже в этом месяце. Впрочем, из-за неоднозначной позиции лидеров, сейчас этот вопрос вряд ли будут рассматривать, заявил один высокопоставленный чиновник ЕС, который участвовал в подготовке.

NV
Инфографика: NV

«Расширение должно оставаться требовательным и базироваться на заслугах, чтобы обеспечить его успех и доверие», — сказал Politico министр-делегат Франции по европейским делам Бенжамен Аддад.

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Трое дипломатов и один высокопоставленный чиновник ЕС заявили, что больше всего правительства опасаются политических последствий для любого лидера, который вынесет вопрос новых членов Европейского Союза на национальное обсуждение.

Среди поводов для беспокойства — повторение дебатов о «польском сантехнике», которые охватили многие страны Евросоюза перед вступлением Варшавы в 2004 году. Тогда некоторые политики утверждали, что дешевая польская рабочая сила заменит высокооплачиваемых работников в Западной Европе.

«Те же полупопулистские, полуксенофобские аргументы, которые мы слышали о поляках, мы, вероятно, услышим и в отношении украинцев и любого другого кандидата. Кто эти люди? Что они будут делать в нашем клубе? Придут ли они, чтобы забрать наши рабочие места?» — сказал дипломат из средней по размеру страны ЕС.

Это беспокойство особенно сильно во Франции, которая по закону должна провести референдум по принятию любого нового члена. Голосование, в частности, по Украине, может подыграть кампании лидера правопопулистского Национального объединения Жордана Барделлы, который, согласно опросам, побеждает в первом туре президентских выборов своего правоцентристского соперника Эдуара Филиппа.

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Кроме того, Германия, Нидерланды и Италия настаивают на том, что сложный процесс ЕС, «основанный на заслугах», должен уважаться без исключений по геополитическим причинам — даже несмотря на понимание давления на Украину и Молдову относительно быстрого вступления, отметили дипломаты.

«Конечно, мы не хотим ослаблять [президента Украины Владимира] Зеленского… но подавляющее большинство государств-членов сейчас не имеют желания участвовать в этих обсуждениях», — сказал высокопоставленный дипломат крупной европейской страны.

Еще одна часто упоминаемая проблема — опыт ЕС с Венгрией как партнером-обструкционистом. Страна, которая присоединилась в 2004 году, неоднократно обвинялась в ограничении демократии во времена премьер-министра Виктора Орбана, который также поддерживал связи с РФ и блокировал европейскую помощь Украине.

Politico отмечает, что принятие новых членов создает риск появления столиц-«троянских коней» с правом вето. Именно поэтому Комиссия хочет разработать механизм защиты от подобных ситуаций (например, лишение новых членов права вето на несколько лет после вступления).

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Однако даже Черногория, которая прошла почти все шаги, сталкивается с тем, что страны ЕС не дают согласия на следующий этап: мандат на начало подготовки договора о вступлении.

Трое черногорских чиновников выразили разочарование из-за отсутствия прогресса, указав на Францию как на вероятное препятствие. Французские чиновники опровергли это. Они утверждают, что Париж не одинок в своих беспокойствах и стремится к более широкой дискуссии по расширению.

Издание говорит, что этот тупик является проблематичным и для Украины, которая рассматривает членство в ЕС как гарантию безопасности от будущей российской агрессии. Потенциальное мирное соглашение с РФ могло бы включать перспективу членства в Евросоюзе уже в 2027 году как стимул для украинских избирателей.

Впрочем, страны ЕС отказываются принимать Киев в следующем году. А во время ужина в начале марта послы решительно выступили против радикального подхода к вступлению.

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Ранее президент Владимир Зеленский сообщал, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз в 2027 году.

В свою очередь канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что любая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна сначала соответствовать Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет.

Он подчеркнул, что Украине нужна перспектива, которая проложит путь к вступлению в долгосрочной перспективе. Вступление Украины в ЕС с 1 января следующего года, по словам Мерца, нереально.

17 марта премьер-министр Юлия Свириденко сообщила, что украинская делегация в Брюсселе получила от Евросоюза условия для вступления по финальным трем переговорным кластерам.

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По ее словам, следующие шаги — успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС.

19 марта 25 лидеров ЕС (кроме Венгрии и Словакии) приняли заявление, в котором призвали немедленного открыть переговорные кластеры относительно членства Украины в ЕС.

8 апреля вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил, что сейчас европейские партнеры ведут активную дискуссию относительно модели вступления Украины в ЕС, которая может появиться уже в 2027 году.

Редактор: Тарас Семенюк

Теги:   Европейский союз вступление Украины в ЕС

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