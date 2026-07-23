Премьер-министр Ирландии Михол Мартин заявил, что его страна во время председательства в Совете Европейского союза будет работать над скорейшим открытием четырех следующих переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС.

Об этом он сообщил во время пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в четверг, 23 июля, передает Интерфакс-Украина.

«На прошлой неделе мы открыли переговоры по второму кластеру и будем работать над открытием следующих кластеров как можно скорее», — сказал Мартин.

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Глава ирландского правительства подтвердил, что Дублин и впредь будет поддерживать усиление санкционного давления на РФ, чтобы принудить её прекратить войну против Украины.

По словам премьер-министра, во время председательства Ирландии в Совете ЕС была достигнута договоренность о 21-м пакете антироссийских санкций.

Он также выразил надежду, что Евросоюз начнет работу над 22-м пакетом санкций.

23 июля премьер-министр Ирландии Михол Мартин прибыл с визитом в Киев. В частности, он провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС — главное

Официальное открытие первого переговорного кластера с Украиной и Молдовой Основы состоялось 15 июня в Люксембурге.

14 июля Евросоюз официально открыл шестой кластер переговоров с Украиной о вступлении в ЕС, касающийся внешних отношений.

17 июля рабочая группа Совета ЕС по вопросам расширения начала рассматривать результаты скрининга второго и третьего кластеров для Украины и Молдовы. Венгрия согласилась с продвижением по третьему кластеру для Молдовы, но отказалась начать процесс открытия второго и третьего кластеров для Украины. Открытие было заблокировано для обеих стран, поскольку позицию Будапешта не поддержало большинство государств-членов Евросоюза и никакого решения принято не было.

22 июля Венгрия вновь отказалась утвердить результаты скрининга второго и третьего переговорных кластеров для Украины и Молдовы в ходе заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения.