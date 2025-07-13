«Самый эффективный гарант безопасности». Страны Юго-Восточной Европы поддерживают стремление Украины к членству в ЕС и НАТО

Страны Юго-Восточной Европы выступили за приглашение Украины в НАТО (Фото: Посольство Украины в США / Facebook)

Во время министерской встречи Украины со странами Юго-Восточной Европы участники заявили, что будут поддерживать Украину, Молдову и государства Западных Балкан в направлении членства в Европейском Союзе.

Об этом говорится в совместном коммюнике участников встречи, которое есть в распоряжении NV.

Страны подчеркнули важность соблюдения критериев вступления, основанных на принципах и ценностях ЕС, а также необходимость согласования политики с решениями в сфере Общей внешней политики и политики безопасности Евросоюза.

Стороны подчеркнули, что будущее членство этих стран является ключевым для долгосрочной стабильности, безопасности и благосостояния как региона, так и всей Европы.

Отдельное внимание уделили поддержке Украины на ее пути к полноценной евроатлантической интеграции. Участники встречи выступили за предоставление Украине приглашения в НАТО, как только союзники достигнут консенсуса и будут выполнены необходимые условия.

В заявлении отмечается, что членство в НАТО является самым эффективным и наиболее экономически целесообразным вариантом обеспечения безопасности для Украины.

«Ни одна страна, в частности Россия, которая не является членом Альянса, не имеет права вето относительно его расширения», — говорится в документе.

Участники полностью поддержали право Украины самостоятельно определять собственное будущее безопасности без внешнего вмешательства.

Среди подписантов коммюнике — Хорватия, Украина, Молдова, Черногория, Албания, Северная Македония, Румыния, Словения, Республика, Косово и Босния и Герцеговина.

14 марта президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами заявил, что то, что касается Европейского Союза, а именно решение о членстве Украины, блокирует только одна страна, и это Венгрия.

13 мая агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, которые позволят предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

24 июня глава украинского государства отметил, что вступление Украины в НАТО является взаимной необходимостью, но признал, что сейчас для страны не является возможным присоединение к Альянсу.

В свою очередь генсек Альянса Марк Рютте уверял Зеленского, что Украина на необратимом пути в НАТО, однако в декларации саммита НАТО в Гааге 2025 года об этом не было ни одного упоминания.