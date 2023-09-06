«Украина делает все возможное». Премьер Дании Фредериксен оценила борьбу Киева с коррупцией 6 сентября, 21:00 Премьер-министр Дании Метте Фредериксен (Фото:Ritzau Scanpix/Emil Helms via REUTERS)

Глава датского правительства Метте Фредериксен заявила, что европейское сообщество в восторге от того, как Украина продолжает бороться с коррупцией во время войны.

Об этом она заявила на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду, 6 сентября.

По ее словам, перед началом полномасштабной агрессии РФ Киев делал недостаточно, чтобы усилить борьбу с коррупцией.

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«Гарантий нет, но я очень уверена, что Украина сделает все возможное во время войны для борьбы с коррупцией», — отметила Фредериксен и напомнила, что именно это условие было одним из главных критериев для вступления в Евросоюз.

В то же время премьер Дании согласилась с Зеленским, что «когда идет война можно сделать максимум, что можешь, но не более».

В среду, 6 сентября, в рамках неанонсированного визита в Украину прибыла премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Руководительница датского правительства выступила в Верховной Раде, снова посетила Бучу и провела встречу с украинским президентом.

Вступление Украины в ЕС — что известно

28 февраля 2022 года, через четыре дня после начала полномасштабного вторжения России президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз.

17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня 2022 года поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Евросовет предложил Еврокомиссии отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных им в выводах по соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».

В начале марта 2023 года премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина выполнила все семь рекомендаций ЕС. По его словам, Киев рассчитывает получить политическое решение о начале переговоров о вступлении уже в этом году.

22 июня еврокомиссар Оливер Вархеи заявил, что Украина выполнила две из семи рекомендаций Еврокомиссии для начала переговоров о вступлении в ЕС, а остальные рекомендации еще находятся на стадии реализации.

21 июля глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев показывает прогресс во внедрении реформ для борьбы с коррупцией, защиты прав меньшинств и обеспечения независимой судебной системы.

3 сентября в вечернем обращении Зеленский призвал депутатов поддержать законопроекты, необходимые для начала переговоров о членстве в Европейском Союзе.

5 сентября вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина сказала, что Украина будет готова к членству в Евросоюзе в ближайшие два года.