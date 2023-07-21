«Удивительный прогресс». Глава Еврокомиссии оценила скорость реформ Украины для вступления в ЕС 21 июля, 21:36 Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен считает, что Украина достигла «удивительного прогресса» в имплементации реформ для вступления в ЕС. (Фото:REUTERS/Johanna Geron/File Photo)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Киев показывает прогресс во внедрении реформ для борьбы с коррупцией, защиты прав меньшинств и обеспечения независимой судебной системы.

Об этом сообщает Reuters.

По ее словам, борьба со взяточничеством является главным требованием для вступления Украины в ЕС.

«Украина работает над пакетом реформ — от независимости судебной системы до борьбы с коррупцией, от прав меньшинств до свободы СМИ», — сказала фон дер Ляйен

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Глава Еврокомиссии считает, что Украина довольно быстро и активно воплощает реформы, несмотря на полномасштабную агрессию РФ.

«Должна сказать, что приятно видеть, как быстро и решительно Украина внедряет эти реформы, несмотря на войну. Они защищают свою страну и проводят реформы», — сказала она.

Reuters пишет, что фон дер Ляйен не стала конкретно касаться заявки Украины на присоединение к ЕС и не конкретизировала, какие конкретные реформаторские меры она имела в виду.

Вступление Украины в ЕС — что известно

Украина продолжает движение в Европейский Союз. 28 февраля 2022 года Киев подал заявку на вступление в ЕС, а 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. При этом было выдвинуто семь ключевых требований, которые она должна выполнить.

Однако несмотря на заявления украинских политиков о более чем 70% выполненного «домашнего задания», по данным Reuters, в отчете Еврокомиссии говорится лишь о выполнении двух из семи основных пунктов.