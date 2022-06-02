«Мы не закрываем дверь перед носом». Германия поддержала статус кандидата в ЕС для Украины 2 июня, 18:49 Цей матеріал також доступний українською Украина и ЕС (Фото:Dusan_Cvetanovic/pixabay)

Германия поддерживает предоставление Украине статуса кандидата на вступление в Европейский союз.

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Об этом заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок, сообщает Handelsblatt.

По ее словам, Евросоюз должен сделать следующий шаг к европейской интеграции Украины. Она добавила, Еврокомиссия предложит странам-участницам дать Киеву статус кандидата.

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«Сейчас мы находимся на исторической вехе, и для меня это означает, что мы не можем действовать в соответствии с прежней формулой. Это означает, что Северная Македония и Албания наконец могут начать переговоры о вступлении. А в отношении Украины нужно четко указать: «вы являетесь частью Европы». Необходимо сказать: «вы являетесь частью ЕС», — отметила она.

В то же время она исключает быстрое вступление Украины в ЕС.

«Здесь не может быть скидки. Но в данный момент мы, как Европейский союз, должны вместе закрепить курс, что мы не закрываем дверь прямо перед их носом», — добавила Бербок.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.



21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.



Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Следом за Украиной опросники получили Молдова и Грузия.



Украина передала ЕК заполненную вторую часть опросника 9 мая.



Зеленский заявил, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе в июне 2022 года.

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