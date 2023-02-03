Вступление Украины в ЕС будет зависеть от ее успехов, жестких сроков нет — фон дер Ляйен

3 февраля, 17:55
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Фон дер Ляйен подчеркнула, что очень многое зависит от страны-кандидата (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Фон дер Ляйен подчеркнула, что очень многое зависит от страны-кандидата (Фото:Ukrainian Presidential Press Service/Handout via REUTERS)

Вступление Украины в Европейский союз будет зависеть от ее успехов в подготовке к этому шагу, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Нет четких сроков, но есть цели, которые необходимо достичь, прежде чем полностью принять эту ситуацию в стране-кандидате», — сказала она, отвечая на вопросы журналистов во время брифинга.

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Фон дер Ляйен подчеркнула, что очень многое зависит от страны-кандидата, и отметила, что ее впечатляет скорость, качество и четкость, с которой Украина двигается к вступлению в ЕС.

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Она также положительно отметила прогресс, достигнутый Украиной в выполнении семи рекомендаций Еврокомиссии, и выразила надежду на дальнейшее быстрое движение вперед

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Европейский союз уже в этом году будет готов к переговорам по вступлению Украины в ЕС.

Летом 2022 года лидеры ЕС поддержали предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов в члены блока.

Тогда Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен

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