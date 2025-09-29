Президент Европейского Совета Антониу Кошта на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке, США, 25 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Eduardo Munoz)

Президент Европейского совета Антониу Кошта пытается продвинуть заявку Украины на членство в ЕС , несмотря на сопротивление Венгрии, перед саммитом в Копенгагене на этой неделе, пишет Politico в понедельник, 29 сентября.

По словам пяти анонимных дипломатов и чиновников, Кошта пытается заручиться поддержкой столиц стран ЕС для оптимизации процесса приема новых членов и выхода из тупика в вопросе вступления Украины и Молдовы.

Президент Евросовета предлагает, чтобы переговорные кластеры — ключевые юридические шаги на пути к членству — можно было открывать с согласия большинства стран ЕС, а не по единодушному согласию. Поскольку сейчас правила требуют, чтобы все 27 стран-членов одобряли каждый этап вступления нового члена, напоминает Politico.

Такой шаг позволит Украине и Молдове начать реформы, необходимые для демонстрации прогресса в направлении стандартов ЕС. По словам одного собеседника Politico, Киев и Кишинев могли бы продвинуть свои заявки на членство вперед, даже если одна или две страны выразят свое несогласие.

Таким образом президент Евросовета пытается обойти премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который использует право вето своей страны, чтобы задержать путь Украины к членству в ЕС.

По данным Politico, Кошта лично лоббировал лидеров ЕС во время недавнего «турне по столицам», а также во время двусторонних переговоров на полях Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе в Нью-Йорке.

«Расширение является важным приоритетом для президента Европейского совета. Он считает это важнейшей геополитической инвестицией, которую может сделать ЕС. Поэтому он считает важным продолжать обсуждение путей обеспечения того, чтобы реформаторские усилия Украины были превращены в конкретные шаги», — сказал один из чиновников.

Молдова, которая также является официальным кандидатом на членство в ЕС, объединена с Киевом в процессе вступления и не может двигаться вперед в условиях тупиковой ситуации, говорится в материале.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение о членстве Украины в блоке блокирует только одна страна — Венгрия. Агентство Bloomberg писало, что ЕС обсуждает способы, которые позволят предотвратить блокирование Будапештом начала переговоров о вступлении Украины.

31 августа министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Венгрия не будет снимать свое вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

9 сентября Европейский парламент в своей резолюции призвал страны-члены Евросоюза и Еврокомиссию как можно быстрее открыть переговорные кластеры о членстве Украины в ЕС.

16 сентября еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что ЕК вскоре завершит процесс скрининга законодательства Молдовы и Украины на соответствие европейским стандартам. После этого все переговорные кластеры будут готовы к открытию в этом году.