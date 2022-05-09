Членство в ЕС: Еврокомиссия ждет вторую часть опросника от Украины, вывод о статусе кандидата может быть в июне
Урсула фон дер Ляен поддерживает стремление Украины в ЕС (Фото:@vonderleyen/Twitter)
Еврокомиссия ожидает ответ Украины на вторую часть опросника относительно предоставления статуса кандидата на членство в Евросоюзе.
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Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
«С нетерпением жду ответов на анкету о членстве в ЕС от Украины. Еврокомиссия планирует сделать выводы уже в июне», — отметила она в своем Twitter.
28 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Он говорил, что после полномасштабного вторжения РФ Украина обратится в Евросоюз по вопросу безотлагательного вступления по новой специальной процедуре.
21 марта стало известно, что Еврокомиссия начала работу над заключением по поводу членства Украины в ЕС. По словам Зеленского, заключение Европейской комиссии будет подготовлено в течение нескольких месяцев. Оно будет рекомендацией для Совета ЕС, который должен принять решение о следующих шагах.
Во время визита в Киев 8 апреля президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен передала президенту Владимиру Зеленскому опросник о соответствии Украины Копенгагенским критериям — это необходимый этап для получения статуса кандидата на вступление в Евросоюз.
Премьер-министр Денис Шмыгаль сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на членство в Евросоюзе не позднее июня 2022 года.
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