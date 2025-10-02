Глава Евросовета заявил, что настала очередь ЕС выполнить обязательства по вступлению Украины

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что ЕС должен выполнить свои обязательства, прокладывая путь к вступлению Украины в Евросоюз .

Об этом он заявил на пресс-конференции в среду после саммита лидеров ЕС в Копенгагене, сообщает Укринформ.

Кошта подчеркнул, что Украина проводит реформы, связанные с вступлением в ЕС, и Еврокомиссия это признает.

Реклама

«Мы проторим путь Украины к членству в ЕС. Украина воплощает связанные со вступлением реформы и Еврокомиссия это признала. Настала очередь действовать Евросоюзу, поскольку расширение — основанный на заслугах процесс, а также потому, что расширение укрепит Европу», — сказал Кошта.

29 сентября Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.

27 августа сообщалось, что из-за обострения напряженности между Будапештом и Киевом надежды на то, что Венгрия отменит свое вето на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС, уменьшаются. Литва предложила обойти блокировку и найти способ продвинуться дальше.

21 августа президент Украины Владимир Зеленский просил президента США Дональда Трампа повлиять на премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, чтобы он не блокировал вступление Украины в Европейский Союз.

15 августа Politico писало, что ЕС рассматривает возможность предоставления Молдове «большого шага» вперед в ее стремлении присоединиться к блоку накануне парламентских выборов в конце сентября, впервые опередив Украину.