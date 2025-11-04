Сообщение агентства Reuters о том, что проект будущего отчета Еврокомиссии о расширении ЕС содержит утверждение о «негативных тенденциях» в Украине , является ложным, таких цитат в документе, согласованном еще на прошлой неделе нет.

Об этом сообщает Европейская правда, ссылаясь на несколько источников и документ, который есть в распоряжении редакции.

Также представитель Украины при ЕС Всеволод Ченцов в комментарии для ЕП заявил, что после брифинга в Еврокомиссии ему подтвердили, что в отчете нет упомянутых противоречивых формулировок, а работа над коммуникацией документа еще продолжается. Официальное обнародование пакета документов ЕК запланировано на 4 ноября после обеда.

Как писало Reuters, в проекте отчета якобы говорится, что Украина демонстрирует «впечатляющую преданность» евроинтеграции, однако должна изменить «негативные тенденции» с коррупцией и ускорить реформы в сфере верховенства права.

Еврокомиссия положительно оценила начало реформ, но подчеркнула, что Киеву нужно усилить независимость судебной системы, эффективнее бороться с организованной преступностью и придерживаться принципов поддержки гражданского общества, писало агентство.

Как сообщает ЕП, несколько источников отдельно выразили удивление «сливом» в агентстве Reuters о том, что отчет якобы содержит утверждение о «негативных тенденциях» в Украине.

В то же время в отчете действительно есть критика действий Украины по борьбе с коррупцией в июле и отмечается, что «чрезмерное давление на антикоррупционные органы до сих пор вызывает беспокойство со стороны ЕС».

Как писало Reuters, европейские чиновники ранее выражали обеспокоенность действиями, принятыми в июле, которые усилили контроль Генерального прокурора над Национальным антикоррупционным бюро и специализированной антикоррупционной прокуратурой.

В то же время в Европейской комиссии отметили, что отчет является «сбалансированным» и подтверждает, что Украина входит в группу из четырех стран, которые приближаются к вступлению в ЕС вместе с Молдовой, Албанией и Черногорией. По оценке Еврокомиссии, прогресс Албании и Черногории больше, пишет ЕП.

В то же время показатели Украины тоже положительные, а годовой прогресс реформ превысил достижения предыдущих двух лет с момента включения страны в пакет расширения.

В целом в ЕС отметили, что за год Украина демонстрировала прогресс во всех разделах переговоров. Уровень достижений по отдельным темам оценивают от «ограниченного» до «хорошего».

1 октября президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что Украина завершила внутренний скрининг законодательства на соответствие нормам ЕС и готова к началу переговоров по открытию первого кластера.

29 сентября Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос сообщила, что Еврокомиссия завершила процесс скрининга украинского законодательства.

27 августа сообщалось, что из-за обострения напряженности между Будапештом и Киевом надежды на то, что Венгрия отменит свое вето на начало переговоров по вступлению Украины в ЕС, уменьшаются. Литва предложила обойти блокировку и найти способ продвинуться дальше.