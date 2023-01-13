Прогресс Украины как кандидата в ЕС оценят этой осенью — фон дер Ляйен 13 января, 19:53 Урсула фон дер Ляен (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)

Прогресс Украины как страны-кандидата в Евросоюз оценят осенью 2023 года. Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в пятницу, 13 января, сообщает агентство Интерфакс-Украина.

Она назвала Украину «впечатляюще амбициозной, сильной и быстрой в достижении результатов».



«Процесс вступления — это процесс, который происходит шаг за шагом. Сейчас следующий важный этап для нас — это пакет расширения осенью. Он будет отражать прогресс, которого с начала года достигла каждая страна-кандидат, которая хочет присоединиться к Евросоюзу», — сказала президент ЕК, отвечая на вопрос агентства.

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Фон дер Ляйен напомнила, что для поддержки евроинтеграции Украины страну в начале февраля посетит коллегия Еврокомиссии. Она также отметила, что положительная оценка в отчете о расширении может привести к «интересному и положительному решению Совета».



Ранее издание Politico сообщило, что в феврале в Киев приедет большая делегация Еврокомиссии — до 15 человек.

3 февраля в Киеве пройдет саммит Украина-Евросоюз.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.



Евросовет попросил Еврокомиссию отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах к соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».



Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что Украина надеется пройти весь путь к вступлению в Евросоюз за два года.