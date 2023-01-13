Прогресс Украины как кандидата в ЕС оценят этой осенью — фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляен (Фото:REUTERS/Ognen Teofilovski)
Прогресс Украины как страны-кандидата в Евросоюз оценят осенью 2023 года. Об этом рассказала президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время брифинга в пятницу, 13 января, сообщает агентство Интерфакс-Украина.
Она назвала Украину «впечатляюще амбициозной, сильной и быстрой в достижении результатов».
«Процесс вступления — это процесс, который происходит шаг за шагом. Сейчас следующий важный этап для нас — это пакет расширения осенью. Он будет отражать прогресс, которого с начала года достигла каждая страна-кандидат, которая хочет присоединиться к Евросоюзу», — сказала президент ЕК, отвечая на вопрос агентства.
Фон дер Ляйен напомнила, что для поддержки евроинтеграции Украины страну в начале февраля посетит коллегия Еврокомиссии. Она также отметила, что положительная оценка в отчете о расширении может привести к «интересному и положительному решению Совета».
Ранее издание Politico сообщило, что в феврале в Киев приедет большая делегация Еврокомиссии — до 15 человек.
3 февраля в Киеве пройдет саммит Украина-Евросоюз.
Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Президент Владимир Зеленский заявил, что это исторический момент в отношениях Украины и Евросоюза.
Евросовет попросил Еврокомиссию отчитываться о выполнении странами-кандидатами условий, перечисленных ею в выводах к соответствующим заявкам на членство, и пообещал принять решение о дальнейших шагах, «как только все эти условия будут полностью выполнены».
Премьер-министр Денис Шмыгаль 13 января заявил, что Украина надеется пройти весь путь к вступлению в Евросоюз за два года.