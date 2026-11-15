Вступление Украины в ЕС: Кос, Корецкий и Стефанчук согласовали план для выполнения промежуточных критериев в первой половине 2027 года

По словам Марты Кос, на заседании был определен путь к реализации стремления Украины выполнить промежуточные критерии в первой половине 2027 года (Фото: Marta Kos via X)

Еврокомиссия и Украина определили путь к выполнению Украиной промежуточных критериев в сферах демократии и верховенства права в первой половине 2027 года, сообщила еврокомиссарка по расширению Марта Кос .

Кос отметила, что сегодня состоялось заседание рабочей группы высокого уровня с участием ее самой, премьера Украины Сергея Корецкого и главы Верховной Рады Руслана Стефанчука.

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«Мы согласовали конкретные шаги по реформам и определили путь для реализации стремления Украины выполнить промежуточные критерии в первой половине 2027 года. Вместе мы можем воспользоваться этой исторической возможностью, чтобы приблизить интеграцию Украины в Европейский Союз», — говорится в заявлении еврокомиссара.

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Вступление Украины в ЕС — последние новости

4 ноября Радио Свобода сообщило, что Еврокомиссия убрала из финальной версии коммюнике (главного политического документа пакета расширения ЕС) упоминание о замедлении реформ в Украине.

«Реформы постепенно продолжались в течение отчетного периода, причем в последнее время темпы реформ ускорились», — сообщается в финальном коммюнике.

Как пишет Радио Свобода, предыдущая версия документа была значительно менее комплиментарной по отношению к Украине. Тогда говорилось, что в течение отчетного периода украинские реформы «продолжались, но более медленными темпами».

3 ноября постоянный представитель Украины при ЕС Тарас Качка заявил, что Украина и Венгрия достигли взаимопонимания относительно открытия переговорных кластеров в рамках вступления Киева в Европейский союз. Украинская сторона рассчитывает открыть еще два кластера до конца 2026 года.

«Я считаю, что слово „блокировка“ вводит нас в заблуждение. Действительно, Венгрия попросила дополнительное время для рассмотрения и обсуждения решений», — отметил он.

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27 октября Европейская правда со ссылкой на дипломатов Евросоюза сообщила, что Венгрия во время заседания рабочей группы Совета ЕС по вопросам расширения (COELA) в Брюсселе отказалась одобрить результаты скрининга четвертого и пятого переговорных кластеров о вступлении Украины в ЕС.

Кластер 4 Зеленая повестка дня и устойчивая взаимосвязанность охватывает, в частности, транспорт, энергетику, трансъевропейские сети, окружающую среду и изменение климата.

Кластер 5 Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплочения включает вопросы сельского хозяйства, рыболовства, региональной политики и бюджетных положений.

Это два последних переговорных кластера, которые еще не открыты для Украины. Киев рассчитывает на их открытие до конца 2026 года.

Венгрия месяцами блокировала открытие новых переговорных кластеров по вступлению Украины в ЕС, требуя, в частности, принять закон об образовании для национальных меньшинств. 7 октября СМИ сообщили, что Будапешт снял вето на открытие второго и третьего кластеров, посвященных внутреннему рынку и конкурентоспособности.

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13 октября Евросоюз официально открыл еще два переговорных кластера по вступлению Украины. Решение об открытии кластеров стало возможным после того, как Верховная Рада приняла изменения в закон об образовании в обоих чтениях и в целом, как того требовала Венгрия.