«К концу этого десятилетия». Экс-глава МИД Польши Сикорский рассказал, когда Украина может стать членом ЕС 28 июля, 16:22 Экс-глава МИД Польши Радослав Сикорский верит, что Украина станет членом ЕС до 2030 года (Фото:Atlantic Council/www.flickr.com)

Бывший глава министерства иностранных дел Польши и действующий депутат Европарламента Радослав Сикорский верит в то, что Украина может стать членом Европейского Союза до 2030 года.

Об этом он сказал в интервью для Укринформа.

«Думаю, что до конца этого десятилетия», — сказал Сикорский.

По его словам, шансы на начало переговоров Украины и ЕС о вступлении в европейское сообщество «выше 50%».

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«Шансы на это — более 50%. Надо помнить, что в таком случае Украина будет вести переговоры по 35 разделам, которые Киев должен будет принять», — сказал экс-глава МИД Польши.

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Сикорский заявил, что европейцы поражены «украинской отвагой и решимостью», однако подчеркнул, что главной проблемой Украины является коррупция, которую надо сейчас преодолевать с «двойной силой».

«Нас всех поражает украинская отвага и решимость. Но мы все также знаем, что за четверть века Украина, к сожалению, сформировала себе имидж коррумпированной страны, и сейчас с двойной силой она должна показать, что борется с этой гангреной», — резюмировал политик.

Вступление Украины в ЕС — что известно

Украина продолжает движение в Европейский Союз. 28 февраля 2022 года Киев подал заявку на вступление в ЕС, а 17 июня Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС. При этом было выдвинуто семь ключевых требований, которые она должна выполнить.

Однако несмотря на заявления украинских политиков о более чем 70% выполненного «домашнего задания», по данным Reuters, в отчете Еврокомиссии говорится лишь о выполнении двух из семи основных пунктов.

21 июля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина осуществляет удивительный прогресс в реформах для вступления в ЕС.