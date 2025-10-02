Премьер Дании ответила на идею Орбана предложить Украине стратегическое партнерство вместо членства в ЕС

Об этом она заявила на пресс-конференции в Копенгагене по итогам саммита Европейского политического сообщества, пишет Интерфакс-Украина.

«Я не позволю одной стране определять будущее всей Европы», — подчеркнула Фредериксен.

По ее словам, решение о расширении ЕС должны принимать все государства-члены совместно, а стратегия союза включает интеграцию новых стран, среди которых Украина и Молдова.

Датский премьер отметила вклад Украины, отметив, что страна «делает удивительную работу, даже во время войны». В то же время она подчеркнула: даже если Венгрию не удастся убедить открыть первый кластер переговоров, работу с Европейской Комиссией и подготовку Украины к вступлению нужно продолжать.

Ранее венгерский премьер сказал, что венгры не хотят принадлежать к объединениям, в которые входит Украина.

«Венгры не хотели бы принадлежать к одному и тому же интеграционному формату, даже военному, как НАТО, [или] политико-экономическому, как Европейский Союз, что и украинцы. Поэтому мое предложение, предложение Венгрии, заключается в заключении [стратегического соглашения [с Украиной], а не [членства]», — заявил Орбан.



Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что решение о членстве Украины в ЕС блокирует только одна страна — Венгрия.

В августе министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна не будет снимать своего вето на открытие переговорных кластеров по вступлению Украины в Евросоюз.

9 сентября Европейский парламент в своей резолюции призвал страны — члены Евросоюза и Еврокомиссию как можно быстрее открыть переговорные кластеры о членстве Украины в ЕС.

30 сентября газета Financial Times со ссылкой на чиновников, знакомых с процессом, сообщила, что ЕС готовится начать техническую работу по вступлению Украины и Молдовы в блок, несмотря на длительную блокаду Венгрией продвижения переговоров.