Украина работает над тем, чтобы уже в начале следующего года получить позитивную оценку выполнения промежуточных бенчмарков по разделам о верховенстве права. Это откроет путь к следующему этапу переговоров о вступлении в ЕС — временному закрытию переговорных разделов, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Всеволод Ченцов, выступая на Re:Open Zakarpattia .

По словам Ченцова, в текущем году Украина открыла четыре из шести переговорных кластеров. Для открытия еще двух — кластера 4 Зеленая повестка дня и устойчивое соединение и кластера 5 Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности — Украина, как он отметил, выполнила все необходимые условия. В Кабмине рассчитывают, что государства-члены ЕС примут соответствующие решения до конца года.

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Более высокие оценки в отчете Еврокомиссии

Ченцов напомнил, что Европейская комиссия представила очередной отчет по Украине в рамках Пакета расширения ЕС. По его словам, документ фиксирует улучшение общего уровня подготовки Украины в девяти переговорных разделах: свободное движение товаров, финансовые услуги, цифровая трансформация и медиа, сельское хозяйство, энергетика, налогообложение, наука и исследования, образование и культура, таможенный союз.

По разделу 31 Внешняя политика и политика безопасности и обороны Украина впервые получила оценку «очень хороший прогресс» — самую высокую по шкале Еврокомиссии. Хороший прогресс отмечен также в энергетике, продвижение — в транспорте, в частности в приближении правил работы железной дороги к европейским.

Еврокомиссия также улучшила оценку готовности Украины по разделам 23 Судебная власть и основополагающие права и 24 Юстиция, свобода и безопасность. Именно выполнение промежуточных показателей по ним сейчас является основным фокусом правительства. Для координации этой работы создана совместная рабочая группа Украины и Еврокомиссии.

Интеграция еще до членства

Вицепремьер подчеркнул, что Еврокомиссия все больше рассматривает вступление через призму практической интеграции стран-кандидатов. «Мы заинтересованы в том, чтобы по мере выполнения критериев еще до полноправного членства получать широкий доступ к внутреннему рынку ЕС, европейским политикам, программам и инструментам», — сказал Ченцов. Он добавил, что Украина ежедневно делает вклад в безопасность всей Европы, и этот вклад должен учитываться на пути членства.

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Отдельно Ченцов обратился к участникам форума из Закарпатья. По его словам, для приграничного региона евроинтеграция становится ощутимой из-за практических вещей: работы железной дороги, пограничной инфраструктуры, перевозок и восстановления энергетики. «Закарпатье имеет особый опыт, важный для всей Украины», — подчеркнул вице-премьер, имея в виду ежедневное сотрудничество громад, бизнеса и инфраструктурных проектов с европейскими соседями.

Также он поблагодарил народных депутатов за голосования последних месяцев, которые позволили продвинуться в открытии кластеров и получении финансовой помощи ЕС, и призвал правительство и парламент сохранить темп.