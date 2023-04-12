«Досадное раздражающее шоу». Союзники по НАТО не понимают позицию Венгрии касательно членства Швеции — Politico 12 апреля, 15:57 Орбан идет за Эрдоганом в вопросе членства Швеции в НАТО (Фото:Johanna Geron/Reuters)

Позиция Венгрии касательно вступления Швеции в НАТО и блокирование ее заявки на членство вызывает раздражение у западных чиновников, пишет Politico со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Издание напоминает, что венгерский парламент отказывается поддержать шведскую заявку, так как Стокгольм подверг критике демократические качества страны.

Но в кулуарах чиновники и эксперты отмечают, что помимо внутриполитических расчетов, позиция Будапешта связана с его связями с Анкарой и Москвой.

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Западные союзники воспринимают премьер-министра Венгрии Виктора Орбана гораздо менее серьезно, чем президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Союзники по НАТО также с трудом понимают постоянно меняющуюся риторику Венгрии, говорится в материале.

Один из высокопоставленных дипломатов завил о «нулевом понимании» позиции Будапешта в вопросе членства Швеции в Альянсе.

«Досадное раздражающее шоу», — сказал дипломат, описывая отношение к Венгрии.

Издание отмечает, что риторика Будапешта является частью более широкой внешнеполитической стратегии. В то время как многие члены НАТО рассматривают Турцию как изгоя в Альянсе, Венгрия видит в ней друга и пример для подражания.

«Я думаю, что Орбан глубоко верит в упадок Запада. И поскольку Венгрия открывается для восточных, южных недемократических стран, отношения с Турцией чрезвычайно важны», — сказал директор будапештского Института политического капитала Петер Креко.

Когда Анкара затянула процесс ратификации членства Финляндии и Швеции в НАТО, Венгрия тоже повременила с этим. Однако Будапешт изменил свою позицию по Финляндии вслед за Анкарой.

Один из собеседников издания заявил, что когда речь идет о вступлении в НАТО, «позиция Венгрии в корне зависит от предпочтений Турции».

Финляндия вместе со Швецией в мае прошлого года одновременно подали заявки на присоединение к НАТО на фоне полномасштабной войны России против Украины. В ночь на 31 марта Турция стала последней страной, ратифицировавшей вступление Финляндии в Альянс. Несколькими днями ранее это сделал венгерский парламент.

Перспективы одобрения вступления Швеции, которая до сих пор ждет ратификации заявки от двух стран, остаются неопределенными. 3 апреля генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в любом случае вступление Финляндии в НАТО обеспечит больше безопасности и для Стокгольма.

Турция выдвигала стране условия, связанные с активностью курдских сообществ на их территории, в частности, требовала от Швеции выдать «120 террористов».