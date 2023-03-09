Турция возобновила переговоры со Швецией и Финляндией для их вступления в НАТО 9 марта, 21:55 Флаги Швеции, Финляндии и НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration)

Турция возобновила переговоры со Швецией и Финляндией по поводу их вступления в НАТО. Там обещают одобрить заявку, если обе страны выполнят определенные условия.

Переговоры прошли в штаб-квартире НАТО, сообщает пресс-служба Альянса.

Это уже третьи переговоры по механизму, о котором страны договорились на саммите НАТО летом 2022 года. Генсек Североатлантического союза Йенс Столтенберг подчеркнул, что Швеция и Финляндия предприняли беспрецедентные шаги, и все страны должны завершить процесс ратификации и пригласить Финляндию и Швецию стать полноправными членами Североатлантического союза перед следующим саммитом НАТО.

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На заседании обсудили, что уже было сделано для выполнения прописанных в меморандуме договоренностей. В частности, между странами уже нет ограничений на экспорт оружия, существенно улучшено сотрудничество по противодействию терроризму, и Швеция вскоре одобрит закон, дополнительно усилит законодательство в этой сфере.

«Стороны согласились, что скорая ратификация заявок Финляндии и Швеции — в интересах всех сторон, и их вступление усилит Альянс. Турция, Финляндия и Швеция также согласились на долгосрочную значимость Постоянного совместного механизма в вопросе противодействия терроризму и договорились продолжать сотрудничество в этом формате и еще раз встретиться перед саммитом в Вильнюсе», — говорится в заявлении.

17 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.