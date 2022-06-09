Власти Финляндии заявили, что Эрдоган заверял в поддержке вступления в НАТО 9 июня, 00:03 Цей матеріал також доступний українською Турция задерживает вступление Швеции и Финляндии в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic)

Президент Финляндии Саули Ниинисте сообщил, что лидер Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверял его в том, что поддержит вступление страны в НАТО.



Об этом сообщает Ilta-Sanomat.

Президент вспомнил о длительном телефонном разговоре с Эрдоганом еще 4 апреля, в конце которого лидер Турции заверил его в поддержке.

«В конце довольно долгой дискуссии он сказал, что если вы будете подаваться на членство в НАТО, мы отнесемся к этому одобрительно, мы оценим это одобрительно», — заявил Ниинисте.

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Также МИД Турции Мевлют Чавушоглу в разговоре с финским коллегой Пеккой Хаависто в мае уверял, что поддерживает вступление Финляндии в НАТО.



«Турция непредсказуема, но Финляндия не будет отзывать свою заявку на вступление в НАТО», — заявил президент Финляндии.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность сторонников РПК, которые, по данным Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсек Альянса Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Он назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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