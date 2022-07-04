Вступление Швеции и Финляндии в НАТО обнулило аргументы о невозможности взять туда Украину — Кулеба 4 июля, 13:30 Дмитрий Кулеба (Фото:Dmytro Kuleba/facebook.com)

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что недавно начавшийся процесс приема в НАТО Швеции и Финляндии полностью обнулил нарратив, что Украину нельзя брать в Альянс из-за общей границы с Россией и возможности эскалации.

«Нам же говорили: „Мы же не можем идти вперед на границу, у нас будет общая граница с Россией. Вы чего, это же Россия, эгегей, эскалация“. Пожалуйста, у них сколько теперь две тысячи километров общей границы… Это то, о чем мы постоянно говорили, что все это они придумали просто для того, чтобы оправдывать свое нежелание интегрировать нас», — сказал он в интервью LB.ua.

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По словам Кулебы, после 24 февраля НАТО должен перейти к очень практичным вещам, которые основываются на вере в способность людей и государств меняться.

«Вот мы увидели конкретный пример Европейского Союза? Увидели. Ну, правильно, почему они смогли, а НАТО не смогло? У меня есть своя версия, но история рассудит, почему так вышло. Наконец, полной интеграции Украины в Запад нет больше альтернативы. А Запад — это, в частности, Северо-Атлантический Альянс. Теперь это вопрос к ним. Вы нам рассказывали одно, теперь Швеция и Финляндия вступили. Интересно послушать, как вы будете теперь обосновывать, почему Украину нельзя брать», — добавил глава МИД.

29 июня НАТО официально пригласила Швецию и Финляндию в Альянс. За день до этого Турция, Финляндия и Швеция подписали трехсторонний меморандум о взаимопонимании. По словам президента Финляндии Саули Ниинисте, в документе Турция подтвердила, что поддержит вступление двух стран в НАТО на саммите, а «конкретные шаги» по их вступлению будут согласованы союзниками по Альянсу в течение следующих двух дней.

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