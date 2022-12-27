Они нераздельны. Грузия никогда не станет членом ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме — член Европарламента 27 декабря, 17:04 Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Грузия не может претендовать на членство в Евросоюзе, если ее экс-президент Михеил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме

Об этом сообщил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский во вторник, 27 декабря, в Twitter.

По его словам, депутаты не поддержат европейские стремления к Тбилиси, если Саакашвили погибнет в заключении.

Видео дня

"Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент будет в заключении и умрет в тюрьме", - написал он.

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Грузия такого статуса не приобрела.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года, сказал, что страна на пути евроинтеграции не приобрела статус кандидата на вступление в Евросоюз исключительно по «политическим мотивам».

Также ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Грузии разрешить заключенному экс-президенту страны Михеилу Саакашвили лечиться за границей.

Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

По состоянию на сегодняшний день президент переведен из тюрьмы в клинику Вивамеди.