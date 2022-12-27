Они нераздельны. Грузия никогда не станет членом ЕС, если Саакашвили умрет в тюрьме — член Европарламента

27 декабря, 17:04
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Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили (Фото:REUTERS/Irakli Gedenidze)

Грузия не может претендовать на членство в Евросоюзе, если ее экс-президент Михеил Саакашвили умрет в грузинской тюрьме

Об этом сообщил депутат Европарламента Яцек Сариуш-Вольский во вторник, 27 декабря, в Twitter.

По его словам, депутаты не поддержат европейские стремления к Тбилиси, если Саакашвили погибнет в заключении.

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"Европарламент никогда не проголосует за членство Грузии в ЕС, если бывший президент будет в заключении и умрет в тюрьме", - написал он.

https://twitter.com/JSaryuszWolski/status/1607559148543016961?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1607559148543016961%7Ctwgr%5Efceb5befd4d95995a4bb3ff71a812a4ab70eb0a4%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fgordonua.com%2Fukr%2Fnews%2Fworldnews%2Fgruzija-ne-otrimaje-mistsja-v-jes-jakshcho-saakashvili-pomre-u-v-jaznitsi-chlen-jevroparlamentu-1642769.html

Лидеры ЕС на саммите 23 июня поддержали предоставление статуса кандидата в члены ЕС Украине и Молдове. Грузия такого статуса не приобрела.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, подводя итоги 2022 года, сказал, что страна на пути евроинтеграции не приобрела статус кандидата на вступление в Евросоюз исключительно по «политическим мотивам».

Также ранее Президент Украины Владимир Зеленский призвал правительство Грузии разрешить заключенному экс-президенту страны Михеилу Саакашвили лечиться за границей.

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Саакашвили находится за решеткой со времени тайного возвращения в Грузию накануне местных выборов осенью 2021 года. Он не был в стране с тех пор, как завершилась его вторая президентская каденция в 2013 году.

В знак протеста политик несколько раз объявлял голодовку, настаивая, что его арестовали по политическим обвинениям. По заявлению адвокатов, семьи и сторонников Саакашвили, в результате голодовки и ненадлежащего обращения состояние здоровья политика крайне тяжелое, он нуждается в лечении за границей.

По состоянию на сегодняшний день президент переведен из тюрьмы в клинику Вивамеди.

https://www.youtube.com/embed/pFgkZxvL5vc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Грузия Евросоюз Европарламент Михеил Саакашвили

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