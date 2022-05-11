Вступление Финляндии в НАТО укрепит все международное сообщество — премьер

11 мая, 16:15
Цей матеріал також доступний українською
Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Фото:Franck Robichon/Pool via REUTERS)

Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Фото:Franck Robichon/Pool via REUTERS)

Вступление Финляндии в НАТО укрепит все международное сообщество, убеждена премьер-министр Финляндии Санна Марин. Об этом сообщает СNN.

Война России против Украины — главные события 11 мая

«Если Финляндия сделает этот исторический шаг, то ради безопасности наших граждан.», — сказал Марин.

Она добавила, что вступление Финляндии в НАТО «укрепит все международное сообщество, отстаивающее общие ценности».

Видео дня
Читайте также:

Украинский военнослужащий (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino) С учетом потребностей ВСУ. Финляндия увеличит количество военной помощи Украине

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

По данным СМИ, Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в Альянс на следующей недели.

https://www.youtube.com/embed/ggk0VgIwLaY
Редактор: Елизавета Кумбер

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   НАТО Финляндия Международное право Война в Украине Премьер-министр

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X