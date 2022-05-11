Вступление Финляндии в НАТО укрепит все международное сообщество — премьер 11 мая, 16:15 Цей матеріал також доступний українською Премьер-министр Финляндии Санна Марин (Фото:Franck Robichon/Pool via REUTERS)

Вступление Финляндии в НАТО укрепит все международное сообщество, убеждена премьер-министр Финляндии Санна Марин. Об этом сообщает СNN.

Война России против Украины — главные события 11 мая

«Если Финляндия сделает этот исторический шаг, то ради безопасности наших граждан.», — сказал Марин.

Она добавила, что вступление Финляндии в НАТО «укрепит все международное сообщество, отстаивающее общие ценности».

Видео дня

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

По данным СМИ, Финляндия и Швеция могут подать заявки на вступление в Альянс на следующей недели.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.