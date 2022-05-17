Парламент Финляндии поддержал вступление страны в НАТО

17 мая, 15:39
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Финляндия официально поддержала вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Финляндия официально поддержала вступление в НАТО (Фото:REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Парламент Финляндии 17 мая поддержал подачу заявки на вступление страны в НАТО. Как сообщает финский вещатель Yle, за проголосовали 188 из 200 депутатов, против выступили восемь.

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Дальше решение переходит правительству Финляндии. Ожидается, что заседание пройдет позже в этот день. Затем решение должен утвердить президент Саули Ниинисте, который 17 мая находится с визитом в Швеции.

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15 мая Ниинисте объявил, что Финляндия приняла окончательное решение и официально подает заявку на членство в НАТО. В МИД Финляндии говорили, что могут подать заявку 18 мая.

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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. Позже он сказал, что делегациям стран не нужно приезжать в Анкару для переговоров.

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До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг говорил, что Турция дала понять, что не будет блокировать вступление Финляндии и Швеции в Альянс. Он заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки о вступлении.

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Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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Редактор: Нина Григорская

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Теги:   НАТО Финляндия Вступление в НАТО

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