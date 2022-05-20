Вопрос вступления в НАТО. Эрдоган согласился провести переговоры с Финляндией завтра 20 мая, 18:19 Цей матеріал також доступний українською Президент Турции Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office)

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в субботу, 21 мая обсудит с Финляндией заявку страны на вступление в НАТО. Об этом сообщает Sky news.

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Он добавил, что уже обсудил вопрос вступления Финляндии в Альянс с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Он также готов провести переговоры с Великобританией в субботу.

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18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность ее сторонников, которые, по словам Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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