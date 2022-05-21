Эрдоган поговорил с лидерами Финляндии и Швеции. Призвал противодействовать терроризму и отменить эмбарго на экспорт оружия 21 мая, 18:00 Цей матеріал також доступний українською Реджеп Тайип Эрдоган (Фото:Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS)

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в субботу, 21 мая, провел телефонные разговоры с лидерами Финляндии и Швеции, будущее членство в НАТО которых он не поддерживает.

Как пишет Анадолу, во время разговора со шведской премьер-министром Магдаленой Андерссон Эрдоган напомнил, что неоднократно выражал обеспокоенность из-за позиции Стокгольма по поводу контактов с Рабочей партией Курдистана, которую Турция, США и ЕС считают террористической организацией. Также он упомянул и о присутствии в Швеции представителей движения FETÖ, основанного исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом.

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«Анкара ожидает от Швеции серьезных и конкретных шагов, разделяющих опасения Турции в отношении террористов РПК, а также сирийских и иракских ответвлений этой кровавой организации», — заявил Эрдоган.

Кроме этого, он добавил, что эмбарго на экспорт оружия, наложенное на Турцию после ее вторжения в Сирию в 2019 году, должно быть снято, сообщает Reuters. В то же время турецкий лидер подчеркнул, что Анкара до сих пор последовательно поддерживала политику «открытых дверей» НАТО.

В Twitter Андерссон говорится, что Стокгольм ожидает укрепления двусторонних отношений, в частности относительно мира, безопасности и борьбы с терроризмом.

В ходе беседы с лидером Финляндии Саули Ниинисте президент Турции сказал, что «отсутствие борьбы с террористическими организациями, угрожающими союзникам по НАТО, не будет соответствовать духу Альянса». Ниинисте сообщил, что согласился продолжать тесный диалог с Анкарой.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на членство в НАТО, подписанные накануне министрами иностранных дел.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна не может поддержать планы Швеции и Финляндии по вступлению в Альянс. По данным СМИ, Турция требует от Швеции и Финляндии публично осудить Рабочую партию Курдистана, признать ее и курдские отряды народной самообороны (YPG) террористическими организациями, а также пресечь деятельность ее сторонников, которые, по словам Анкары, действуют в этих странах.

До этого генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг заверил, что страны примут в НАТО «с распростертыми объятиями» после того, как они подадут заявки.

Российский диктатор Владимир Путин угрожает «ответными мерами» на появление военной инфраструктуры Североатлантического альянса в Финляндии и Швеции. Во время разговора с президентом Финляндии 14 мая Путин назвал отказ страны от нейтралитета «ошибочным».

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