Парламент Венгрии назначил новый срок ратификации вступления Финляндии и Швеции в НАТО 16 марта, 23:14 Флаг Венгрии (Фото:lmaresz / pixabay)

Правящая партия Венгрии Фидес установила очередной крайний срок голосования за ратификацию протоколов о принятии Финляндии и Швеции в Североатлантический Альянс — последний день марта.

Об этом сообщает HVG.

Новая дата была согласована на заседании профильного парламентского комитета во второй половине дня в четверг. По данным источника HVG, причину задержки заместитель лидера фракции Фидеса Дьердь Балла объяснил так: «Брюссель врет, как свинья».

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Как отмечает издание, вероятно, Балла имел в виду длительный конфликт Венгрии с Европейской комиссией из-за замороженных выплат из фондов ЕС. Таким образом, венгерские власти впервые признали это причиной задержки ратификации.

Будапешт с июля 2022 года откладывает парламентскую ратификацию заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО.

16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.

Позже в парламенте Финляндии заявили, что проголосуют о вступлении в НАТО, не дожидаясь решения Турции и Венгрии. Премьер-министр Финляндии Санна Марин говорила, что если процедуры провести заранее, то после ратификации всеми странами «вступление в НАТО займет не более нескольких часов».