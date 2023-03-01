Президент Венгрии призвала парламент ратифицировать вступление Финляндии и Швеции в НАТО 1 марта, 12:45 Каталин Новак призвала парламент Венгрии принять решение касательно вступления Финляндии и Швеции в НАТО (Фото:Novak Katalin/Facebook)

Президент Венгрии Каталин Новак обратилась к депутатам парламента страны, призвав их ратифицировать вступления Швеции и Финляндии в НАТО «как можно скорее».

Об этом она написала в своем Facebook.

Новак назвала ратификацию «сложным решением с серьезными последствиями», которое необходимо обдумать.

«Моя позиция четкая: в нынешней ситуации присоединение Швеции и Финляндии оправдано. Я верю, что Национальная ассамблея примет мудрое решение как можно скорее», — отметила президент Венгрии.

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Осенью 2022 года министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто ссылался на необходимость проработать более срочные предложения по разблокированию средств ЕС. Позже было обещано, что решение может быть принято до конца года.

16 февраля генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что пора ратифицировать заявки Швеции и Финляндии о вступлении в Альянс.

Позже в парламенте Финляндии заявили, что проголосуют о вступлении в НАТО, не дожидаясь решения Турции и Венгрии.