Сейм Литвы призвал Финляндию и Швецию принять решение о вступлении в НАТО 12 мая, 08:42 Цей матеріал також доступний українською Литва призвала Финляндию и Швецию принять решение о вступлении в НАТО как можно быстрее (Фото:Mantas Bytautas/Unsplash)

Сейм Литвы поддержал резолюцию с призывом к Финляндии и Швеции принять решение о вступлении стран в НАТО на фоне полномасштабного вторжения России в Украину.

Война России против Украины — главные события 12 мая

Как говорится в пресс-службе законодательного органа Литвы, документ поддержали 88 членов Сейма.

Они поприветствовали парламентские дебаты о возможном вступлении Финляндии и Швеции в НАТО и предложили воспользоваться своими суверенными правами и подать заявку на членство в Альянсе.

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«Ни одна третья страна не имеет права в какой-либо форме наложить вето на свободно выраженную волю Финляндии, Швеции и любых других европейских стран, отвечающих критериям Североатлантического договора, подать заявку на членство в НАТО», — подчеркнули там.

Сейм отмечает, что изменение ситуации безопасности в Балтийском регионе в результате войны России против Украины и потери независимости Беларуси, присоединение Финляндии и Швеции к оборонному союзу значительно укрепит безопасность и оборону этих и других стран региона, а также самого Альянса.

«Я не сомневаюсь, что парламенты обеих стран примут во внимание мнение своего народа и что решения, которых мы ждем, будут приняты в ближайшие дни», — сказала глава комитета по иностранным делам Лайма Андрикене, представляя резолюцию.

Сейм выразил уверенность в плавном и быстром процессе присоединения и ратификации парламентами государств-членов НАТО протоколов к Североатлантическому договору о присоединении.

Финляндия и Швеция пытаются подать заявки одновременно. Такое решение было принято на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. По данным СМИ, подача заявок произойдет уже на следующей неделе.

20 апреля парламент Финляндии начал дебаты о вступлении страны в НАТО. Страна является партнером Альянса, но не имеет таких же гарантий безопасности как члены НАТО.

Экс-президент России Дмитрий Медведев заявлял, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО — они станут противниками РФ.

Министр иностранных дел Финляндии Пекки Хаависто считает, что стране не стоит бояться угроз России из-за возможного вступления в НАТО.

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