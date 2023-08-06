За время полномасштабной войны. Президент Словакии разрешила девяти гражданам вступить в ВСУ

6 августа, 08:41
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Зузана Чапутова (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Зузана Чапутова (Фото:REUTERS/Radovan Stoklasa)

Президент Словакии Зузана Чапутова допустила к службе в украинской армии девять сограждан.

Об этом сообщил директор отдела коммуникаций Канцелярии президента Словацкой Республики Юзеф Матей, пишет TASR.

«С 24 февраля 2022 года по 2 августа 2023 года президент Словацкой Республики приняла в общей сложности 35 постановлений, из которых девять разрешают и 26 не разрешают прохождение воинской службы в Вооруженных Силах Украины», — сказал Матей.

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В Словакии служба в иностранных вооруженных силах должна быть санкционирована президентом страны в соответствии с законом о воинской повинности. Заявление подается в райотдел, его должны одобрить министерства обороны, внутренних и иностранных дел.

7 июля президент Украины Владимир Зеленский посещал Словакию, где встретился с президентом страны Зузаной Чапутовой.

Зеленский во время брифинга рассказал, что подробно обсудил с коллегой оборонное и внешнеполитическое сотрудничество и поблагодарил Словакию за оборонную поддержку, в том числе системы ПВО и самолеты.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Словакия Зузана Чапутова Война России против Украины

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