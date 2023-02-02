В Евросоюз через два года. Оправдаются ли ожидания украинских чиновников — аналитик 2 февраля, 19:48 Переговоры делегации Еврокомиссии и правительства Украины, 2 февраля (Фото:president.gov.ua)

Марианна Фахурдинова, аналитик центра Новая Европа, прокомментировала для NV заявления украинских чиновников о том, что Украина вступит в Евросоюз через два года.

Она отметила, что украинские чиновники уже не впервые высказывают завышенные ожидания по темпам движения Украины в ЕС и вспомнила, как в первые месяцы войны глава Верховной Рады призвал европейские страны немедленно «взять» Украину в ЕС, что технически абсолютно невозможно, отмечается в статье Произойдет ли прорыв в Европу? На какие реальные результаты знакового саммита Украина-ЕС может рассчитывать Киев - анализ NV.

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Кроме того, после получения статуса кандидата и семи условий, которые нужно было выполнить в июне 2022 года, украинские власти заявляли о том, что смогут имплементировать семь реформ до конца года, но так и не смогли уложиться в этот срок.

«Говоря об откровенно малореалистическом вступлении в ЕС за 2-3 года, представители властей создают завышенные ожидания у общества, которые со временем могут привести к разочарованию. На сегодняшний день самый оптимистичный вариант, на который рассчитывает украинская сторона, — открытие переговоров почти через год, то есть в конце 2023 года. Однако относительно успешности этого сценария также большие сомнения», — заявила аналитик.

По ее словам, открытие переговоров — политическое решение, которое будет зависеть не только от успешности Украины в выполнении семи шагов, но и от способности 27 государств-членов объединенной Европы достичь согласия дальнейшего движения страны в ЕС.

Фахурдинова также обратила внимание на то, что продолжительность самих переговоров, то есть приведение законодательства в соответствие с правом ЕС, была разной в разных странах: в среднем от 3 до 7 лет. А подписание соглашения о вступлении, его ратификация и т.п. также занимает определенное время — 1-2 года.

О том, что у Украины есть амбиция до конца 2022 года выполнить все семь условий Европейской комиссии при предоставлении статуса кандидата и перейти к переговорному процессу по членству в ЕС, в сентябре заявлял премьер-министр Денис Шмыгаль.

«У нас есть амбиция максимум за два года пройти этот путь и реализовать нашу цель — быть полноценной частью Европейского Союза», — сказал он.

В январе 2022 года Шмыгаль сказал, что Украина надеется пройти весь путь до вступления в Евросоюз минимум за два года.