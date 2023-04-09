Только з Украиной НАТО сможет гарантировать настоящую защиту Европе — Зеленский

9 апреля, 01:00
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Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:instagram.com/zelenskiy_official)

На этой неделе Сейм Литвы выразил необходимость приглашения Украины стать членом НАТО. Это могут сделать на саммите в Вильнюсе в этом году.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеобращения.

Президент выразил благодарность литовскому народу и политикам за понимание ситуации в Европе. Он подчеркнул, что только с Украиной Альянс сможет обеспечить настоящую защиту Европы от любого посягательства на жизнь народов и существующие границы, а также международный порядок, основанный на правилах. Зеленский отметил, что решение литовского Сейма будет продолжено в ближайшие недели и месяцы, и работа уже идет в этом направлении.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   НАТО Литва Вильнюс Война в Украине Владимир Зеленский

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