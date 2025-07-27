Орбан заявил, что Украину «нельзя принимать в ЕС», даже если Брюссель «перевернется с ног на голову»

Орбан считает, что Украину нельзя принимать в ЕС, поскольку это якобы «приведет к войне» (Фото: Inquam Photos/Tudor Pana via REUTERS)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что Украину нельзя принимать в Европейский Союз , поскольку это может привести к войне.

Об этом говорится в сообщении венгерского правительства.

«Украину нельзя принимать в Европейский Союз, поскольку это приведет к войне, даже если весь Брюссель перевернется с ног на голову. Границы дипломатического и силового влияния Венгрии очевидны. Поэтому основное внимание следует уделить региональному миру», — сказал он в программном выступлении в летнем лагере Тушваньош в Румынии.

Реклама

Как пишет Telex, по его мнению, идея о том, что Украина может быть частью Западу, «фактически означает нарушение баланса сил между Западом и Россией».

«И это всегда экзистенциальный кризис для участников, и они будут реагировать на него соответствующим образом», — сказал он.

По словам Орбана, «Запад этого не понял» и «начал спираль войны», приняв стремление Украины принадлежать к ЕС.

«Мы объявили о вступлении Украины в ЕС в неподходящее время, и это привело к войне», — заявил Орбан.

