Как подчеркнул канцлер Фридрих Мерц, он стремится «обеспечить более тесную интеграцию Украины в европейские институты» (Фото: REUTERS/Nadja Wohlleben)

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что быстрое вступление в Евросоюз Украины на данном этапе невозможно , однако официальный Киев должен активнее интегрироваться в процессы блока.

Об этом Мерц заявил 24 апреля после саммита глав государств и правительств ЕС в Никосии (Кипр), сообщает Deutsche Welle.

«Всем понятно, что немедленное вступление Украины в ЕС, конечно, невозможно», — отметил канцлер ФРГ.

Реклама

При этом, как подчеркнул Мерц, он стремится «обеспечить более тесную интеграцию (Украины. — Ред.) в европейские институты».

В качестве примера такого взаимодействия канцлер привел возможное участие президента Украины Владимира Зеленского в заседаниях Евросовета, однако пока без права голоса, или через постепенное включение Украины в отдельные сферы политики в зависимости от хода реформ.

Кроме того, Мерц указал на необходимость запустить в Европейском Союзе «процесс со стратегией постепенного сближения Украины с ЕС, в конце которого, конечно, должно стоять полноправное членство».

«Но нам нужны промежуточные шаги. Я неоднократно говорил об этом в последние дни с президентом Зеленским. (…) Важно, чтобы это сближение сейчас также ускорило переговоры о вступлении и стало мостом к будущему полному членству», — подытожил канцлер Германии.

20 апреля газета Financial Times сообщала, что Германия и Франция призвали предоставить Украине «символические» преимущества на этапе подготовки к вступлению в Евросоюз, что предусматривает участие Киева в министерских и лидерских встречах без права голоса и без автоматического доступа к общему бюджету ЕС.

В свою очередь вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявлял, что Украина готова отложить получение некоторых преимуществ от членства в Европейском Союзе, чтобы ускорить процесс вступления в объединение.

24 марта европейский комиссар по вопросам расширения Марта Кос заявила, что Украина не сможет стать членом ЕС в 2027 году.

Ранее президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина рассчитывает на вступление в Европейский Союз в 2027 году.

Реклама:

В то же время канцлер Германии Фридрих Мерц отмечал, что любая страна, которая хочет присоединиться к ЕС, должна сначала соответствовать Копенгагенским критериям, а этот процесс обычно занимает несколько лет. Он подчеркнул, что Украине нужна перспектива, которая проложит путь к вступлению в долгосрочной перспективе. Вступление Украины в ЕС с 1 января следующего года, по словам Мерца, нереально.