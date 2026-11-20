Спецпосланники президента США Дональда Трампа обсуждали с украинскими и европейскими лидерами возможность вступления Украины в НАТО в обмен на территориальные уступки России.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников, осведомленных о ходе переговоров.

В течение последних нескольких месяцев с этой идеей выступал зять Трампа и его специальный посланник Джаред Кушнер. Он обсуждал её с европейскими чиновниками вместе с другим специальным посланником президента США Стивом Виткоффом.

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В последний раз Кушнер поднимал этот вопрос во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими представителями на военном аэродроме в Дублине на прошлой неделе. В переговорах также принимали участие советник Зеленского Рустем Умеров и представители служб национальной безопасности европейских стран.

Эту идею также обсуждали во время встреч в Объединённых Арабских Эмиратах, где американские представители вели переговоры с украинцами, европейцами и россиянами о прекращении войны. Один из европейских лидеров заявил, что этот вопрос поднимался ещё во время телефонного разговора в августе.

Первый предполагает, что Украина откажется от территорий Донбасса, которые она до сих пор контролирует, в обмен на полноправное членство в НАТО.

Второй — замораживание войны вдоль нынешней линии фронта. В таком случае часть Донбасса останется под контролем Украины, а Киев получит гарантии безопасности от США, а потенциально и от европейских союзников. Их можно закрепить международным договором.

Американский чиновник заявил, что участники переговоров обсуждают множество различных идей, однако для заключения окончательного соглашения необходимо согласие как Украины, так и России.

WSJ подчеркивает, что поднятие вопроса о членстве Украины в НАТО свидетельствует о том, как далеко Вашингтон может зайти, чтобы выйти из тупика в мирных переговорах.

Ранее Трамп и его предшественники в Белом доме выступали против вступления Украины в Альянс, опасаясь, что это втянет Запад в прямое противостояние с Москвой. Подобные опасения разделяют и некоторые европейские лидеры.

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Издание отмечает, что пока неясно, насколько серьёзно американские посредники рассматривают это предложение и изменил ли Трамп свою позицию. Поддержка Вашингтоном такого сценария может обострить разногласия внутри НАТО, ведь, в частности, Германия уже давно выступает против членства Украины. Решение о расширении Альянса принимается только по общему согласию всех его членов.

19 ноября Кушнер заявил, что российские власти якобы стали более благосклонно относиться к гарантиям безопасности для Украины, аналогичным тем, которые предусматривает членство в НАТО.

Он также сообщил, что Трамп готов предоставить Украине такие гарантии. По словам Кушнера, их нарушение повлечёт за собой серьёзные последствия.

Однако в пятницу, 20 ноября, заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что любое квазичленство Украины в НАТО неприемлемо для Москвы. Он призвал признать неизменность требования России о том, что Украина не должна вступать в Альянс.

Между тем президент Франции Эммануэль Макрон после переговоров в Берлине заявил, что настало время обсудить членство Украины в НАТО. В то же время немецкая сторона не захотела продвигать этот вопрос. Канцлер Фридрих Мерц, по словам участников встречи, сказал своим помощникам, что Украина не вступит в НАТО при его жизни.

Зеленский подтвердил, что Украина продолжает обсуждать гарантии безопасности с США и Европой. Он подчеркнул, что любое соглашение должно быть одобрено украинцами.

Президент также признал, что американские переговорщики поднимали вопрос о вступлении Украины в НАТО в обмен на вывод войск из Донбасса.

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12 ноября после переговоров с Путиным в Москве Виткофф заявил, что к следующему раунду переговоров присоединится и Европа. На следующий день лидеры ЕС согласовали формат представительства Европы: Евросоюз и пять стран — Германия, Франция, Великобритания, Италия и Польша.

Однако в Кремле такой формат не подтвердили. Помощник Путина Юрий Ушаков 16 ноября заявил, что участие Европы с Москвой не согласовывалось и что сначала, возможно, придётся провести ещё один или несколько раундов в трёхстороннем формате.

19 ноября Путин на пресс-конференции после трехсторонней встречи в Шэньчжэне заявил, что не возражает против участия европейцев в переговорах, но выдвинул условие: сначала они должны приехать в Москву и обсудить свои предложения с российской стороной.