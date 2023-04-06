МИД Британии: сейчас в приоритете Украины защита, заявка в НАТО — потом

6 апреля, 00:06
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Джеймс Клеверли (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

Джеймс Клеверли (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В настоящее время приоритетом является защита Киева от агрессии со стороны России. Поэтому обсуждение заявки Украины на вступление в НАТО не является актуальным.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, пишет Politico.

«Великобритания хочет поддержать Украину в конечном итоге на пути к членству в НАТО, но я думаю, что последовательность действий очень важна — и сегодняшняя работа заключается в том, чтобы помочь им защитить себя», — заявил он.

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Клеверли подтвердил обязательство, которое было принято НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина в итоге станет членом альянса. Тем не менее он считает, что обсуждение этого вопроса должно быть отложено на более поздний период.

«Очевидно, что существуют давние обязательства по предоставлению Украине пути к членству в НАТО. Приоритетом, конечно, в данный момент является их самооборона здесь и сейчас», — подчеркнул министр.

Клеверли высказал мнение, что вопрос о роли Украины в европейской архитектуре безопасности должен был быть решен на этапе послевоенного восстановления страны.

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«Как часть этого восстановления украинцы и, конечно, все остальные хотят видеть надежный способ гарантировать, что жестокость, которой они подвергаются, не повторится в будущем. Как именно это произойдет — это разговор, который еще предстоит провести», — добавил он.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Великобритания НАТО Война в Украине Украина-Великобритания Война России против Украины

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