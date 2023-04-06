МИД Британии: сейчас в приоритете Украины защита, заявка в НАТО — потом 6 апреля, 00:06 Джеймс Клеверли (Фото:REUTERS/Johanna Geron)

В настоящее время приоритетом является защита Киева от агрессии со стороны России. Поэтому обсуждение заявки Украины на вступление в НАТО не является актуальным.

Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, пишет Politico.



«Великобритания хочет поддержать Украину в конечном итоге на пути к членству в НАТО, но я думаю, что последовательность действий очень важна — и сегодняшняя работа заключается в том, чтобы помочь им защитить себя», — заявил он.

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Клеверли подтвердил обязательство, которое было принято НАТО на саммите в Бухаресте в 2008 году, что Украина в итоге станет членом альянса. Тем не менее он считает, что обсуждение этого вопроса должно быть отложено на более поздний период.

«Очевидно, что существуют давние обязательства по предоставлению Украине пути к членству в НАТО. Приоритетом, конечно, в данный момент является их самооборона здесь и сейчас», — подчеркнул министр.

Клеверли высказал мнение, что вопрос о роли Украины в европейской архитектуре безопасности должен был быть решен на этапе послевоенного восстановления страны.

«Как часть этого восстановления украинцы и, конечно, все остальные хотят видеть надежный способ гарантировать, что жестокость, которой они подвергаются, не повторится в будущем. Как именно это произойдет — это разговор, который еще предстоит провести», — добавил он.