Зеленский прибыл в Осло, где встретится с премьером Норвегии, кронпринцем и парламентариями — видео
Президент Украины Владимир Зеленский в Осло, 14 апреля 2026 года (Фото: Zelenskiy / Official via Telegram)
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло, где должен встретиться с премьер-министром Йонасом Гаром Стере, кронпринцем Норвегии и норвежскими парламентариями.
Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав видео прибытия.
«Запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет усилить нашу безопасность. Впереди переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере, встречи с кронпринцем Норвегии Хоконом и норвежскими парламентариями», — отметил президент Украины.
11 апреля глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что накануне конференции в формате Рамштайн провел рабочую встречу с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком.
Федоров поблагодарил Норвегию за финансирование проекта базового обеспечения бригад дронами, который является системным решением, что предоставит военным гарантированный минимум дронов ежемесячно и напрямую будет влиять на эффективность на фронте.
Он также написал, что приоритетами на ближайший период являются
- усиление ППО и развитие PURL;
- поддержка «чешской инициативы»;
- развитие проекта по базовому обеспечению бригад дронами;
- масштабирование оборонных инноваций.
Кроме того, министр обороны пригласил Торе Сандвика посетить Украину, чтобы показать, как работает «малая ПВО», дроны и технологическая составляющая украинской армии в реальных условиях.
Советник из западной страны, который работает вместе с украинскими Воздушными силами, сообщил в интервью NRK, опубликованном 8 апреля, что шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала Украине, до сих пор не передали.
Министр обороны Норвегии Торе Сандвик подтвердил, что самолеты действительно еще находятся на ремонте в Бельгии. Он также отметил, что лучшие истребители F-16, которые Норвегия имела на вооружении, продали Румынии.
«32 самолета, которые были в лучшем состоянии, а также оборудование для мастерских и запасные части впоследствии продали Румынии, чтобы поддержать союзную страну в укреплении НАТО в Южной Европе», — отметил Сандвик.