Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в столицу Норвегии Осло , где должен встретиться с премьер-министром Йонасом Гаром Стере, кронпринцем Норвегии и норвежскими парламентариями.

Об этом Зеленский сообщил в своем Telegram-канале, опубликовав видео прибытия.

«Запланированы важные встречи и подписание двустороннего документа, который поможет усилить нашу безопасность. Впереди переговоры с премьер-министром Йонасом Гаром Стере, встречи с кронпринцем Норвегии Хоконом и норвежскими парламентариями», — отметил президент Украины.

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11 апреля глава Минобороны Украины Михаил Федоров сообщил, что накануне конференции в формате Рамштайн провел рабочую встречу с министром обороны Норвегии Торе Сандвиком.

Федоров поблагодарил Норвегию за финансирование проекта базового обеспечения бригад дронами, который является системным решением, что предоставит военным гарантированный минимум дронов ежемесячно и напрямую будет влиять на эффективность на фронте.

Он также написал, что приоритетами на ближайший период являются

усиление ППО и развитие PURL;

поддержка « чешской инициативы»;

чешской инициативы»; развитие проекта по базовому обеспечению бригад дронами;

масштабирование оборонных инноваций.

Кроме того, министр обороны пригласил Торе Сандвика посетить Украину, чтобы показать, как работает «малая ПВО», дроны и технологическая составляющая украинской армии в реальных условиях.

Советник из западной страны, который работает вместе с украинскими Воздушными силами, сообщил в интервью NRK, опубликованном 8 апреля, что шесть истребителей F-16, которые Норвегия обещала Украине, до сих пор не передали.

Министр обороны Норвегии Торе Сандвик подтвердил, что самолеты действительно еще находятся на ремонте в Бельгии. Он также отметил, что лучшие истребители F-16, которые Норвегия имела на вооружении, продали Румынии.

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«32 самолета, которые были в лучшем состоянии, а также оборудование для мастерских и запасные части впоследствии продали Румынии, чтобы поддержать союзную страну в укреплении НАТО в Южной Европе», — отметил Сандвик.