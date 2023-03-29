«Руки Лаврова в крови». Дмитрий Кулеба рассказал, что соблюдал «правила гигиены» при встречах с главой МИД России 29 марта, 16:14 Дмитрий Кулеба (Фото:instagram.com/dmytro_kuleba)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что при встречах с министром иностранным дел страны-агрессора РФ Сергеем Лавровым соблюдает «правила гигиены». Он уточнил, что никогда не жмем руку Лаврову и избегает совместных фотографий.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на интервью Кулебы австрийской газете Die Presse.

«Я сидел с ним в Анталии, но соблюдал тогда правила гигиены, которых придерживался бы и сейчас, если бы снова с ним встретился», — сказал Кулеба.

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Он уточнил, что «соблюдение правил гигиены», включают «никаких рукопожатий, никаких общих фотографий».

«Руки Лаврова в крови. В конце концов он будет привлечен к ответственности за соучастие в агрессивной войне и военных преступлениях. Это — его будущее. Я в этом не сомневаюсь», — сказал Кулеба.

Министр добавил, что пока не видит «никаких сигналов со стороны России, что она готова к дипломатическому пути».

Он отметил, что Россия по-прежнему остается сосредоточенной «на достижении всех своих целей в Украине военным путем».